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Yaşam

Anne sütüyle pişen yemekler

İsviçre'deki Storchen lokantasında yapılan yemek soslarının, yüzde yetmiş beşi anne sütüyle yapılıyor.

18 Eylül 2008 03:00

İsviçre'deki Storchen lokantasında yapılan yemek soslarının, yüzde yetmiş beşi anne sütüyle yapılıyor.

İsviçre'de tartışma konusu olan restoranın sahibi Hans Locher, "Yahniler, çorbalar ve çeşitli sosların yapımında anne sütü kullanıyoruz. Restoranımıza ait özel yemeklerde de kullanmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Alman basınına konuşan Locher, yaptığı yemekler için gerekli olan anne sütünü gazetelere verdiği ilanlara cevap veren yeni annelerden aldığını söyledi. Yemeklerinde ilk olarak, kızı anne olduğunda onun sütünü kullanan Hans, anne sütünün kremayla karıştırıldığında tadının daha iyi olduğunu vurguladı.

Kaliteli ve lezzetli yemek yapan uluslararası mutfağa sahip restoranlar ile dünyanın tanınmış fast food yiyecek markalarının, şimdiden tartışmalara konu olan Locher'ın yemeklerine nasıl bir tepki verecekleri merak konusu oldu.

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