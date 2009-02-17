Anne sütünün zekâya etkisi var mı?

Soru: Anne sütünün çocuğun bedensel, zihinsel hatta ruhsal açıdan gelişimine katkılarını birçoğumuz biliyoruz. Yakın zamanda gazeteden okuduğum bir haber, İngiltere’de yaklaşık 5 bin anne ve 3 bin çocuk üzerinde, anne sütünün zekâya olan etkisinin hiç olmadığını belirtmekteydi. Bilimsel bir çalışmanın çarpıcı sonucu olarak bildiriliyordu. Konunun gerçekliği hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu konudaki klasik bilgilerimiz gerçekten değişti mi? Şimdiden teşekkürler...



Gönderen: Ali K.



Cevap



Sevgili Ali Bey,



Anne sütü ile ilgili paylaştığınız bilgi için teşekkür ederiz. Zekâya olan katkısından farklı olarak; anne sütü bebek emebildiği sürece en az 6 ay verilmelidir. Bu süre içinde su dahil ilave hiçbir şey vermeye gerek yoktur. Katı yiyeceklere ihtiyaç yoktur. Anne sütü bebeği hastalıklardan korur, bebeğe özel bir süttür ve vitamin doludur. Hazmı kolaydır. Buna ek olarak, çocukla anne arasında kurulacak duygusal bağ açısından da annenin bebeği emzirmesi önemlidir. Anne bebeği beslerken bebeği tutar, sarılır, onunla konuşur. Besleme ve uyku zamanlarını belirleyerek bebeğin kendini güvende hissetmesini sağlar. Anne sütü ile beslenmenin bebeğin gelişiminin çeşitli alanlarına olan katkıları bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Çocuğunuz ile birlikte mutlu günler dileriz.

