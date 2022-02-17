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Dünya

Anne sütünü vücut geliştirmecilere satarak 13 bin dolar kazandığını söyledi

Anne sütünün kas gelişiminde faydalı olduğu iddia ediliyordu

17 Şubat 2022 12:33

İngiltere’de iki çocuk annesi Mila De’Brito, anne sütünü vücut geliştirmecilere satarak 13 bin dolar kazandığını duyurdu.

Fitnessvolt’ta yer alan habere göre, Mila De’Brito, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, vücut geliştirmecilere sattığı anne sütünden kazandığı parayı gösterdi.

Anne sütünün yalnızca bebekler için yararlı olduğu, yetişkinlere hiçbir etkisi olmadığı bilinse de, yeterince bilimsel olmayan bazı araştırmalar ve anekdotlarla, anne sütünün vücut geliştirmede faydalı olduğu iddia ediliyordu.

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