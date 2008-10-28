‘Anne sütüne erişim insanlık hakkıdır’

Anne sütünün yerini dünyadaki hiçbir besinin tutamadığını vurgulayan Dr. Şimşek, bazı zengin ve güzel kadınların vücutları bozulur endişesiyle çocuklarını emzirmediğini kaydetti. Bebek maması firmalarının etkin kampanyaları sonucu, hazır mama sektörünün anne sütünün önüne geçtiğini belirten Dr. Şimşek şunları söyledi:“Anneler bebeklerine anne sütü vermez oldu. Böylece anne sütünden yoksun bebekler ölmeye başladı. Anne sütünden uzaklaşmanın zararları algılandı ve tekrar etkin programlarla anne sütüne dönüş sağlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından anne sütü teşvik programı uygulandı. Bebek ölümlerinin büyük oranda önüne geçildi. Yeni doğan bebekler genellikle 8- 10 öğün emmek ister. Bebek büyüdükçe emme sıklığı giderek azalır. Anne sütüyle beslenmeyen bebeklerde ölüm oranları, beslenenlere göre 4- 6 kat daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre, emziren kadın oranları yüksek olsaydı, yılda en az 1,5 milyon bebeğin yaşamı kurtulurdu. Doğumdan sonra gelen koyu renkli ilk süt, bebeği ishalden ve solunum yolu enfeksiyonundan korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Anne sütü ile beslenmiş çocuklar, ileri yaşlarda, astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli olur. Kanser oranının da daha düşük olduğu tespit edilmiştir.''Bebeği ilk 6 ay emzirmenin, bir annenin bebeğine vereceği en büyük hediye olduğunu belirten Dr. Gülten Şimşek, emzirmenin anne sağlığını da koruduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:“Doğumdan hemen sonra emzirme, doğum sonrası kanama miktarını azaltır. Anne hızla eski kilosuna döner. Anneyi gelecekte karşılaşacağı meme ve yumurtalık kanserine karşı korur. Güzellik uğruna bazı anneler çocuklarını emzirmiyor. Bunlara anne bile denemez. Annelik erdemliliğinden nasibini almamış insanlardır bunlar. Bu anneler spor yaparak eski formuna kavuşabilir. Ancak bebekliğinde anne sütü almayan bir kişi, hayatı boyunca sağlık sorunu yaşar. Hiçbir ilaç ve tedavi anne sütünün yerini tutamaz. Anne sütüne erişim bebekler için bir insanlık hakkıdır.''