Anne sütüne dikkat çekmek için bebek emekleme yarışması

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Anne sütünün teşviki ve emzirmenin özendirilmesi\' çalışması kapsamında bir alışveriş merkezinde emekleme yarışması düzenlendi.

\'Bebekler Anne Sütü ile Kazanıyor\' adlı emekleyen bebek yarışması, bir alışveriş merkezinde yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, anne sütünün yararlarına ve önemine dikkat çekti. Bir bebeğin ilk 6 ayında tek başına anne sütüyle beslenmesinin önemine değinen Hülür, kendi ailesinden örnek verdi. 4 çocuk babası olduğunu anlatan Hülür, \"Eşim tüm çocuklarımızı 2 yaşına kadar emzirdi. Anne sütü, yüce Allah\'ın verdiği eşsiz bir besindir. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren, geliştiren ve her ihtiyacını karşılayan anne sütünden çocuklarınızı mahrum etmeyin. Anne sütü bebekler için tüm gerekli besinleri içerir, kolay hazmedilir ve bebekleri hastalıktan korur. Aynı zamanda steril ve ekonomiktir. Araştırmalara göre, anne sütüyle beslenen bebekler, ileri yaşlarda zeka testlerinde daha başarılı olmaktadır. Bu nedenle annelere ilk 6 aylarında mutlaka çocuklarını anne sütü ile beslemelerini, 6 aydan sonra ise uygun tamamlayıcı besinlerle 2 yaşına kadar emzirmelerini öneriyoruz\" dedi.

Yarışmaya 4 farklı grupta 28 bebek katıldı. Bebekler 5 metre uzunluğundaki parkuru tamamlamaya gayret etti. Yarışma süresince bebekler kadar anne ve babaların da heyecanı dikkati çekti. Bebeklerinin final çizgisine ulaşması için sevdikleri oyuncakları kullanarak dikkatlerini çekmeye çalışan aileler, ilginç görüntü oluşturdu. Yarışmada dereceye giren bebek ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

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