Anne sütünden dondurma yemek ister misiniz?

T24- Londra'nın önde gelen turistik mekanlarından Covent Garden'da bir restoran, anne sütünden yapılan dondurma çeşitlerini satmaya başladı.

"Baby Gaga" adı verilen dondurma, internette annelere hizmet veren bir sitedeki ilana yanıt veren 15 kadının sütünden yapılıyor.

Bu kadınlardan biri 35 yaşındaki Victoria Hiley, yetişkinlerin anne sütünün ne kadar lezzetli olduğunu farketmelerinin, yeni anne olmuş kadınları, bebeklerini kendi sütleriyle beslemeye teşvik edeceğini söylüyor.

Hiley'in bağışladığı sütten Madagaska vanilyalı ve limon aromalı dondurma üretilmiş.

Baby Gaga'nın her bir porsiyonu ise 14 sterlin, yani yaklaşık 36 Türk lirası.

Dondurma dükkanının sahibi Matt O'Connor, bu yeni tarifinin büyük başarı getireceğine inanıyor.

O'Connor, "Kimileri duyunca iğrenebilir ama bu dondurmalar tamamen organik ve doğal" diyor.

Hiley, yaklaşık 350 mililitrelik bağış karşılığında 15 sterlin para alıyor ve bunun ekonomik krizle başetmesinde ciddi bir fayda sağladığını savunuyor.

Hiley, "Kendi doğal kaynaklarımı ek kazanç sağlamak için kullanmamda ne sakınca var?" diye de ekliyor.

O'Connor, bağış yapan kadınların sağlık kontrollerini de yaptıklarını belirtti.