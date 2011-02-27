T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ANNE SÜTÜNDEN DONDURMA LONDRA (A.A)

27 Şubat 2011 12:32

-ANNE SÜTÜNDEN DONDURMA LONDRA (A.A) - 27.02.2011 - Anne sütünden yapılan "Baby Gaga" isimli dondurmaya yoğun ilgi, stokların tükenmesine ve yeni bağışçıların aranmasına neden oldu. Londra'nın turistik semtlerinden Covent Garden'da bulunan dondurmacının önceki gün anne sütünden üretilen dondurmayı satışa sunması, basınının ve çok sayıda kişinin yoğun ilgisine neden oldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC başta olmak üzere çok sayıda basın-yayın organı bu dondurmayla ilgili haberler yapınca, annelere yönelik bir internet sitesindeki ilana yanıt veren kadınların sütünden üretilen bu dondurma kısa sürede tükendi. "Ice creamists" adlı dondurmacıda çalışan yetkili, dondurmanın üretimi için yeni bağışçılar aradıklarını söyledi. Dondurmanın tadını merak edenlerin çok olduğunu, dolayısıyla hemen tükendiğini ifade eden yetkili, yeni bağışçılarla en kısa zamanda "Baby Gaga"yı tekrar satışa sunmayı umduklarını ifade etti. Anne sütünden dondurmanın porsiyonu 14 sterline (35 TL) satılırken, stokların tükenmesi ve çok sayıda insanın bu dondurmayı sorması nedeniyle dondurmacı camına "Baby Gaga tükenmiştir" yazısını astı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24