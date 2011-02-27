-ANNE SÜTÜNDEN DONDURMA LONDRA (A.A) - 27.02.2011 - Anne sütünden yapılan "Baby Gaga" isimli dondurmaya yoğun ilgi, stokların tükenmesine ve yeni bağışçıların aranmasına neden oldu. Londra'nın turistik semtlerinden Covent Garden'da bulunan dondurmacının önceki gün anne sütünden üretilen dondurmayı satışa sunması, basınının ve çok sayıda kişinin yoğun ilgisine neden oldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC başta olmak üzere çok sayıda basın-yayın organı bu dondurmayla ilgili haberler yapınca, annelere yönelik bir internet sitesindeki ilana yanıt veren kadınların sütünden üretilen bu dondurma kısa sürede tükendi. "Ice creamists" adlı dondurmacıda çalışan yetkili, dondurmanın üretimi için yeni bağışçılar aradıklarını söyledi. Dondurmanın tadını merak edenlerin çok olduğunu, dolayısıyla hemen tükendiğini ifade eden yetkili, yeni bağışçılarla en kısa zamanda "Baby Gaga"yı tekrar satışa sunmayı umduklarını ifade etti. Anne sütünden dondurmanın porsiyonu 14 sterline (35 TL) satılırken, stokların tükenmesi ve çok sayıda insanın bu dondurmayı sorması nedeniyle dondurmacı camına "Baby Gaga tükenmiştir" yazısını astı.