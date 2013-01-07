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Sağlık

Anne sütünde 700'den fazla bakteri var

Yapılan bir araştırma, anne sütünde şu ana dek kabul edilenden çok daha sayıda bakteri bulunduğunu ortaya çıkardı

07 Ocak 2013 10:15

İspanyol bilim insanlarının anne sütü üzerinde yaptığı araştırmaya göre, anne sütünde 700'den fazla bakteri bulunuyor.

Doğumdan sonra ortaya çıkan ilk anne sütünün incelendiği araştırmada, bilim insanları yeni araştırma sonuçlarının bebeklere yönelik daha iyi gıda maddelerinin geliştirilmesinde yardımcı olmasını umuduklarını belirtti.

Araştırmacılar, “Eğer bu anne sütünde bulunan bakteriler bağışıklık sisteminin gelişmesinde önemliyse, bunlar bebeklerin besinlerine katılabilir ve alerji, astım ya da diğer bağışıklık sistemi sorunlarından kaynaklanan rahatsızlık riskleri azaltılabilir” şeklinde konuştu.

Araştırma American Journal of Clinical Nutrition adlı dergide yayınlandı.

Daha önce yapılan araştırmalar, anne sütü emen bebeklerin alerjilere, emmeyen bebeklerden daha dayanıklı olduğunu göstermişti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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