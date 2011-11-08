Anne sütü obeziteden de koruyor

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İnek sütü ile beslenme



Anne sütünün inek sütündeki protein içeriğinden 3 kat daha fazla olduğunu vurgulayan Koletzko, anne sütü ile beslenmeyen çocukların yetişkinlik döneminde obezite riski ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Münih Tıp Merkezi Üniversitesi’nde uzman olan Prof. Dr. Berthold Koletzko, bebek beslenmesinin sağlık üzerideki etkisinin yalnızca bebeklik dönemiyle kalmayıp, bireylerin ergenlik ve yetişkinlik dönemlerindeki sağlığı ve kilosu üzerinde de etkili olduğuna dikkat çekti.Erken dönemdeki beslenmenin ileri ki dönemlerde diyabet, hipertansiyon, astım, kardiyovasküler hastalıklar gibi obeziteyle ilişkili hastalık riski üzerinde etkili olduğunu ifade eden Koletzko, dünyada yapılan araştırmaların buna işaret ettiğini ve yaşamlarının ilk yılında vücut ağırlığı hızlı artış gösteren bebeklerin ileriki yıllarda obezite riskinin arttığını kaydetti. Anne sütüyle beslenen bebeklerde yaşamın ileriki dönemlerinde obezite riskinin yüzde 22-25 daha düşük olduğuna dikkat çeken Koletzko, daha az ancak daha kaliteli protein içeriğine sahip, anne sütüne daha yakın tasarlanan modern formüllerle beslenen bebeklerde de bu riskin azaldığını anlattı.Avrupa’nın diğer ülkelerine kıyasla Türkiye’nin çocukluk ve yetişkinlikte yüksek obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Koletzko, Türkiye'nin her 4 yetişkinden birinde obezite görülen ABD gibi ülkelerle aynı kategoride yer aldığını söyledi.Prof. Dr. Koletzko, bebeklerin ilk altı ayda sadece anne sütüyle beslenmesi gerektiğini, altı aydan sonra bebekler için geliştirilen anne sütüne yakın modern formüllerle besin takviyesi yapılabileceğini ifade etti. Koletzko bebek beslenmesinde anne babaları protein içeriği yüksek olmayan formülleri tercih etmeleri konusunda uyardı. Bebeklerin ilk yılda inek sütüyle beslenmemesi gerektiğini ifade eden Koletzko, anne sütü ve anne sütüne yakın formüllere göre inek sütünün protein içeriğinin 3 kat daha fazla olduğunu ve obeziteye neden olma riskinin yüksek olduğunun altını çizdi.Bebek beslenmesinde proteinin önemi konusunda araştırmalarını sürdüren Prof. Koletzko, bebeklik döneminde alınan fazla proteinin çocuklukta hızlı kilo alımına ve yetişkinlik döneminde obeziteye neden olduğunu savunuyor. 30 araştırmanın incelendiği 3 farklı meta-analize göre ise erken dönemde hızlı kilo artışı, okul ve yetişkinlik döneminde 2-3 kat daha fazla obezite riskine neden oluyor.