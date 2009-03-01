Anne sütü enfeksiyonlara karşı koruyor

Yeni doğan bebekler için anne sütü büyük önem taşıyor. Bu konuda anne adayları bilgili olmalı.



0-24 aylık çocukların anne sütü ile beslenmeleri konusunu saptamak amacıyla bir araştırma yapılıyor. Araştırmanın başında bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Dündar anne sütünün önemine dikkat çekti.



Araştırmanın, annenin sosyo-demografik özellikleri, çocuğun emzirilme durumu ve ek besin alması gibi konuları kapsadığını belirten Dündar, 251 anne üzerinde yapılan araştırmanın ilginç sonuçlar ortaya koyduğunu kaydetti.



Araştırmaya alınan annelerin bebeklerinden 112'sinin kız, 139'unun erkek, 139 bebeğin 0-6 aylık, 112 bebeğin ise 7-24 ay arasında olduğunu, annelerin ise, 24-29 yaş grubunda ve 122'sinin ilkokul mezunu olduğunu belirten Dündar, şu bilgileri verdi:



''Araştırmada yeni doğum yapmış annelerin önemli bölümünün anne sütü ile beslenme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşıldı. Bu annelerin 91'inin gebeliği sırasında ve doğum sonrası dönemde emzirme ile ilgili bilgi almadığı belirlendi. Bilgi alan annelerin ise edindikleri bilgileri, ebe-hemşire, hekim, akraba, arkadaş ve medya gibi çeşitli kaynaklardan öğrendikleri anlaşıldı.''



Dündar, söz konusu annelerin bebeklerinin 172'sinin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde, 62'sinin bir saatten sonra emzirildiğinin anlaşıldığını, 17 bebeğin ise doğum sonrası hiç emzirilmediğini belirlediklerini ifade etti.



Dündar, yapılan araştırmaya göre, anne sütü ile beslenme durumunun, Dünya Sağlık Örgütü önerilerinin ve Türkiye verilerinin oldukça gerisinde olduğunu gösterir nitelikte olduğunu da kaydetti.



Anne sütünün önemi



Yeni doğan bebekler için anne sütünün büyük önem taşıdığını belirten Dündar, bu konuda anne adaylarının mutlaka bilgili olması gerektiğini vurguladı.



Anne sütünün çeşitli yararlarının bilinmesinin bebeklerin beslenmesi açısından önemine işaret edene Dündar, şunları kaydetti:



'' Anne sütü bir kere enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik taşımaktadır. Ayrıca bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini ilk 4-6 ay tek başına karşılaması ve ekonomik olması gibi özellikleri nedeni ile de bebekler için en uygun besindir. İlk 4-6 ay bebeğe anne sütüne ek olarak su dahi verilmemesi, ek gıdaların ise 4-6 aydan sonra anne sütüyle birlikte bebek bir yaşına gelinceye kadar verilmesi önerilmektedir.''



Gelir düzeyi düşük, çevre sağlığı koşulları iyi olmayan toplumlarda anne sütünün başta ishal olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan koruyucu etkisi olduğunu belirten Dündar, yeterli hayvansal kaynaklı protein sağlanamadığı durumlarda da bebeklerin bir yıldan daha uzun süre emzirilmesini önerdiklerini vurguladı.



Dündar, anne adaylarının bebek sahibi olmadan önce veya doğduktan sonra, anne sütü ve emzirme ile ilgili yeterli bilgi edinmelerinin sağlanmasını da istedi.



(AA)