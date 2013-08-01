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Sağlık

Anne sütü bekliyor

Antalya'da günden güne eriyen, 15 yaşında olmasına karşın 15 kilo ağırlığındaki Asya Hisar'ın hastalığına çare bulunamazken, doktorlar, anne sütü önerdi.

01 Ağustos 2013 14:20

Şerife Özlem- Orhan Hisar çiftinin kızları Asya, 14 yıldır Antalya ve Ankara'daki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Hastalığına ilişkin kesin teşhis konulamayan ve günden güne eriyen Asya, tıbbın çare bulamadığı bu hastalık yüzünden 15 kiloya düştü.
 

Yanlış teşhisler

 
Asya'nın rahatsızlığının 1- 1.5 yaşlarında kusma ve ishalle başladığını belirten babası Orhan Hisar, "Antalya'da götürdüğümüz doktorlar vitaminsiz kaldığını söyledi. Durumu ağırlaşınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Çölyak hastalığı teşhisi konuldu ve ömürboyu diyet yapması gerektiği söylendi. Hastalığın devam etmesi üzerine 5-6 yaşlarında haşimato tiroidi, 9 yaşında tip 1 diyabet, 11 yaşında ise çoklu organ yetmezliği tanıları konuldu" dedi.
 
Kızının yıllarca bu hastalıklarla ilgili tedavi gördüğünü aktaran Orhan Hisar, "Başbakanlığın desteğiyle kızımı Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'ne götürdük. Orada da 6-7 ay Akdeniz Üniversitesi'nin koyduğu tanılar üzerine yoğunlaşıldı ve tip 1 diyabet haricindeki diğer tanıların kesin olarak olmadığı belirlendi" diye konuştu.
 

Yurt dışına göndermediler

 
Ardından teşhis konulabilmesi için 1.5- 2 yıl yurtdışında çeşitli hastanelere kan gönderildiğini anlatan Hisar, şunları söyledi:
 
"6-7 kez kan gitti ve sadece bir sonuç geldi, o da negatif. Araştırılan hastalık, vücuttaki tüm organların kendi kendini yok ettiği 'mngie' hastalığıydı. Negatif gelince yurtdışına tekrar kan gitmeye başladı. Asya sürekli yoğun bakımlık oluyor ve her defasında yoğun bakımdan mucize eseri çıkıyordu. Biz de çocuğumuzun yurtdışına gönderilmesini istedik. Doktorlar 'kendi imkanlarınızla götürün' dedi. Asya'nın durumuyla ilgili videoları youtube, facebook'tan paylaştık. Doktorlar daha sonra 'Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı' diyerek Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti."
 

Rapor eksik olduğu için gidemiyor

 
Orhan Hisar, kızının yurtdışına gitmesi için gerekli işlemleri başlattıklarını, rapordaki eksikler nedeniyle sonuç alamadıklarını kaydetti. Hisar, "Bu çocuğu Avusturya Viyana Üniversitesi, Kanada The Hospital for Sick Children (Toronto) ve Amerika'da Kolombiya Üniversitesi tedavi için kabul etti ve bekliyorlar. Ama Cebeci'de hazırlanan raporlarda fotoğraf, rapor numarası, gideceği ülke gibi bölümler sürekli eksik olduğundan Asya'yı bir türlü gönderemedik" dedi.
 

İnek sütü alerjisi tanısı kondu

 
Asya'ya en son Dışkapı'da 1.5 yaşındayken inek sütü ve ek gıda alerjisi diye bir tanı konulduğunu ve kızının taburcu edildiğini aktaran Hisar, şöyle konuştu:
 
"Yaklaşık 2 aydır Antalya'da evdeyiz. Asya ara sıra çok kötüye gidiyor. Elimiz kolumuz bağlanıyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Asya'nın yurtdışına gitmesi için Sağlık Bakanlığı'nı arıyoruz ama Bakanlık çocuğu Amerika'da biliyor, 'Daha mı iyiye gitti? Çocuk düzeldi mi?' diye bize soruyorlar ama çocuk evde kimsenin haberi yok. Artık biz oraya buraya telefon açmaktan, başvurmaktan çok yorulduk. Kızımız gözümüzün önünde eriyor."
 

Anne sütü gerekiyor

 
Dışkapı'daki teşhis sonrası tedavide anne sütü önerildiğini belirten Şerife Özlem Hisar ise kızının her gün gözlerinin önünde eriyip gitmesine dayanamadığını, sütü olan annelerin Asya'ya az da olsa vermeleri için çağrıda bulundu. Çaresiz kaldıklarını belirten Şerife Özlem Hisar, yetkililerden de yurtdışında kabul eden hastanelerde tedavi için destek beklediklerini kaydetti.
 

Asya, okulundan geri kaldığı için üzgün

 
İlköğretim 5'inci sınıfa kadar okula gidebilen ve 11 yaşından sonra aşırı zayıflaması nedeniyle yürüyemez ve oturamaz hale gelen Asya, çok az hareket edebiliyor. Küçük kardeşi Eylül'le ve televizyon seyrederek vakit geçiren Asya, en çok okulunu özlediğini söyledi. Okuldaki arkadaşlarından geri kaldığını ve eğitimine yeniden devam etmek istediğini belirten Asya, doktorların anne sütü tavsiyesine ilişkin de sütü olan annelerin imkan ölçüsünde kendisine yardım etmesini beklediğini söyledi.

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