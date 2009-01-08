Anne sütü almayan çocuk huysuz olur

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Mahmut Abuhandan Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, bir bebeğin anne sütünü en iyi şekilde emmesinin bebek ve annenin duruşuna bağlı olduğunu söyledi.Abuhandan, "Bebeğin sütü yuttuğunu anne duymalıdır. Bu hareketinden dolayı hem anne ağrı hissetmez ve hem de bebek rahat ve huzurludur. Bunlar olmuyorsa bebeğin veya annenin emme pozisyonunda bir yanlışlık vardır." dedi.Bebeğin ilk aylarda anne sütünü iyi emebilmesi için rahat pozisyonda olması gerektiğini belirten Abuhandan, "Toplumumuzda 'Bebek anne sütünden erken ayrıldı' veya 'Annenin sütü gelmiyor' şeklinde bir peşin hüküm verme hali var. Bu yanlıştır." dedi. Abuhandan, "Her türlü durumda annenin sütü birkaç gün içinde mutlaka gelir; ancak yeni doğan bebek anne göğsünü ağzına iyi alamadığı veya kavrayamadığı için yeterince ememiyordur. Bunun sonucunda bebeğin etkisiz emdiği durumlarda memeler boşalmaz, sürekli şiş ve gergindir. Emzirme anne için ağrılı olup rahatsızlık verir." diye konuştu.Dr. Mahmut Abuhandan, memeden yeterli süt alamayan bebeğin ağlayacağını, aç kaldığı için sık veya uzun süre emmek isteyeceğini belirterek şunları söyledi: "Giderek huzursuzlanır, memeden kayar, emmeyi reddeder, kendini çeker. İleriki yaşlarda da anne sütünü yeterince içmediğinden dolayı çocuk huysuz olur."