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Yaşam

Anne sesinin ilk kez duyulmasının verdiği mutluluk...

Tıp dünyasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant takılmadan önce kimseyi duyamayan 8 aylık Jonathan, ilk kez annesinin sesini duydu.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Tıp dünyasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant takılmadan önce kimseyi duyamayan 8 aylık Jonathan, ilk kez annesinin sesini duydu.

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Başarılı operasyonun ardından ilk denemeyi kameraya alan Jonathan'ın babası, oğlunun annesini duyar duymaz emziğini atıp gülmeye ve mırıldanmaya başladığını söyledi.

Video paylaşım sitesi Youtube'a yüklenen ve 1 milyon 557 bin hit bu küçük bebeğin 3 dakikalık kısa videosu, sağır çocukları olan bir ailenin sevinç anını saniye saniye gözler önüne seriyor.

Annesinin kucağında oturan Jonathan etrafındaki sesleri ve konuşmaları duymadan önce etrafına donuk bir biçimde boş boş bakarken annesinin “Merhaba Jonathan! Beni duyabiliyor musun?” sözlerini duyduktan sonra önce emziğini ağzından atıyor.

Daha sonra annesine şaşkın bir vaziyette etrafında ne olduğunu anlamaya çalışırcasına bakan Jonathan bir anda gülmeye başlayarak hem kamera arkasındaki babaya hem de anneye unutulmaz bir mutluluk yaşatıyor.

Gülerken ve kendi kendine mırıldanırken kafasını oynatan ve kollarını aşağı yukarı sallayan Jonathan, böylelikle ailesine artık sağlıklı olduğunun müjdesini veriyor.


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