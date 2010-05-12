Anne sesi sakinleştiriyor

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Bu araştırmaya göre, annelerin sesi bile gergin çocukları sakinleştirmeye yetiyor. Araştırmacılar, sevilen biri ile ses etkileşiminin insanları nasıl etkilediği üzerine yaptıkları araştırmada, oksitosin hormonunun ergenlik çağı öncesinde ve gergin durumda bulunan kızlar üzerinde sakinleştirme düzeylerini test etti.



Yaşları 7 ila 12 arasında değişen 61 kız, yabancıların önüne çıkarılarak bir performans sergilemeleri istendi ve daha sonra 3 gruba ayrıldı.



Bir grup, anneleri tarafından fiziksel temas ile sakinleştirildi. İkinci grup anneleri ile telefonda görüştürülürken, üçüncü grup anneleri ile herhangi bir etkileşimde bulunmadı.



Bu süreçte çocukların stres hormonu gözlendi ve anneleri tarafından fiziksel ya da ses yoluyla sakinleştirilen çocukların oksitosin hormon düzeyi benzerlikler gösterdi.



Araştırmacılar, ''Elde ettiğimiz sonuçlar, bizim türümüzde sosyal bağ kurmada, sinir sistemi ve iç salgı bezleriyle ilgili nöroendokrin sistemi için sesin dokunma kadar önemli olabileceğini gösterdi. Ailelerinden ve arkadaşlarından sosyal destek alamayan bireylerin, daha iyi ilişki kuran akranlarına göre sağlık sorunları daha çok oluyor. Ses belki dokunma dahil, doğrudan kişiler arası etkileşim gibi aynı rahatlamayı sağlıyor'' dedi.





Araştırma Proceedings of The Royal Society B. adlı dergide yayımlandı. (Cumhuriyet)