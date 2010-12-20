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Yaşam

ANNE SESİ BEBEĞİN BEYNİNİ GELİŞTİRİYOR ANKARA (A.A)

20 Aralık 2010 17:00

-ANNE SESİ BEBEĞİN BEYNİNİ GELİŞTİRİYOR ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Annenin sesinin, yenidoğanın beyninde dil öğrenmeyle ilgili bölümlerin etkinleşmesinde özel bir rol oynadığı bildirildi.  Montreal Üniversitesi ve Sainte-Justine Üniversite Hastanesi Araştırma Merkezi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, yenidoğanların beyinlerinde dil öğrenmeyle ilgili bölümlerin, annenin sesiyle etkinleştiğini ortaya koydu.  Araştırma çerçevesinde, bebeklerin doğumdan sonra 24 saat içinde beyinlerindeki elektriksel kayıtlar izlendi. İzleme sonucu, beyin sinyallerinin bebeklerin diğer kadın seslerine, annelerinin seslerine verdikleri tepkiyi vermezken, bu seslerin, sadece beyinde seslerin tanınmasıyla ilgili bölümlerini etkin hale getirdiğini gösterdi.   Araştırma ekibinin lideri doktor Maryse Lassonde, "Bu, yenidoğanın beyninin, annenin sesine güçlü biçimde yanıt verdiğini ilk kez kanıtlayan ve bilimsel konuşmak gerekirse, annenin sesinin bebekler için özel olduğunu gösteren heyecan verici bir araştırma" dedi.  Bilim adamları, 16 yenidoğanın başına uyurken elektrot bağladı. Bu sırada, anneden sesli harf olan "A" sesini çıkarmaları istendi. Aynı çalışma, daha sonra bebeği laboratuvara getiren kadın hemşireyle yapıldı.  Araştırmada, anne konuştuğunda, bebeğin beyninde özellikle motor beceriler ve dil öğrenmeyle ilgili sol lobda açık tepkiler, yabancı biri konuştuğunda ise sesin tanınmasıyla bağdaştırılan sağ lobda tepkime gözlendi. 

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