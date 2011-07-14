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Anne Sarah Jessica Parker Vogue'da

Sarah Jessica Parker, Amerikan Vogue'una 'Sex and the City' yıldızının anne halini gösterdi.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Sarah Jessica Parker, Amerikan Vogue'una 'Sex and the City' yıldızının anne halini gösterdi.






Özel hayatının gizliliğine büyük önem vermesiyle tanınan, ‘Sex and the City’ dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker, evinin kapılarını Vogue dergisine açtı.

Fotoğraflardan birinde, zarafetinden ve şıklığından bir şey kaybetmemiş olduğu dikkat çeken Parker, dağınık bir mutfakta oyun oynayan iki yaşındaki ikiz kızları, Marion ve Tabitha’ya bakarken görülüyor. Bir diğer karede, arkadaşlarıyla birlikte rock performansı sergileyen oğlu James Wilkie’nin yanında kulaklarını tıkıyor. Oyuncu, aktör eşi Matthew Broderick’le poz verdiği fotoğraftaysa siyah beyaz, sofistike bir kareyle hayranlarının karşısına çıkıyor.

Dergiye evi, ailesi ve yaşadığı şehir hakkında açıklamalarda bulunan Parker, “New York’la ilgili en güzel şey, kapının önüne çıktığınız andan itibaren kendinizi diğer insanlara sergilemeniz gerekmesi. Bundan başka çareniz yok ve ben bunu seviyorum!” diyor.

1997 yılında Broderick’le evlenen Parker, 2009 yılında taşıyıcı anne sayesinde ikiz kız çocuk sahibi olmuştu. Çiftin doğal yöntemlerle dünyaya gelen oğulları James Wilkie ise sekiz yaşında.

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