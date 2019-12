Anne otomobilleri

Annelerin tek kapılı küçük otomobillere ihtiyaçları yoktur. Çünkü ufaklığın koltuğunu otomobilin arkasına yerleştirmek zorlaşır. Annelerin yere yakın, basık spor otomobillere de ihtiyacı yoktur. Onlar her an, elleri kolları dolu olduğu için, kolayca hareket edebilecekleri alanları isterler.



Annelerin bir otomobilde tahammül edemedikleri şeylerin başında, küçük bagajlar gelir. Sonuçta bahçeye alınacak çiçeklerden market alışverişine, puset taşımaktan evin köpeğini veterinere götürmeye kadar tüm işleri kolayca yapabilecek araçlara gereksinim duyarlar.



Büyük ve uzun otomobilleri ise trafikte başlarının belası olduğundan hiç tercih etmezler. 4x4’ler ise aile ekonomisini düşünen anneler için fazla lüks.



Pratik, şık ve küçük olan MPV'ler nihayetinde anneler için biçilmiş kaftan. Otomobil firmaları artık akıllandı ve hedef gruplarına göre otomobiller yaratmayı âdet haline getirdi. Annelere hitap eden otomobiller de bu doğrultuda, yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.



Opel Meriva, Nissan Note gibi otomobiller, yollarda daha sık görülür oldu. 2009’a sayılı günler kala, Türkiye’de piyasaya dört yeni anne otomobili sunulacak. Az yakıt harcayan, pratik kullanım özellikleri ile donatılmış, yüksek ve ferah, aynı zamanda da satın alırken el yakmayan yeni mini MPV’ler annelerin kalbini çalmaya hazırlanıyor.



CITROEN C3 PICASSO

Sanatçı annelere

Özellikle C4 Picasso o kadar iyi satış rakamları elde etti ki; Fransız üretici, bu modelin yedi kişilik versiyonunu bile üretti. Şimdide C3 Picasso ile mini MPV sınıfına da bir temsilcisini sokmuş oldu. Citroen, C3 Picasso’da işi tam kuralına göre oynamış.



Aracın hemen hemen küçük sınıf otomobillerle aynı olan boyu, trafikte kolay manevra yapmayı sağlıyor. 162 santimetrelik yüksekliği ise iç mekânda ferahlık hissinin garantisi.



500 desimetreküplük bagaj hacmi Picasso’nun tam bir anne otomobili olduğunun ispatı. Adı gibi, otomobilde sanat yapılabileceğini ispatlayan bu yepyeni model, Fransız zarafetiyle 2009’un başlarında Türkiye yolarında olacak.



Motor: 1600 cc (dizel)

Güç: 92 hp / 4000 dd

Tork: 215 nm / 1750 dd

Maksimum hız: 180 km/s

Yakıt tüketimi: 4.4 lt

Fiyat: Belli değil





HONDA JAZZ

Sportif annelere

Bir önceki modeli Avrupa’da çok iyi satış rakamlarına imza atan Jazz, 2009’da tamamen yeni ama selefine sadık kalarak tasarlanmış. İç mekân birçok pratik gözlerle donatılmış. Özellikle arka koltuklar, bir tür sihirli dokunuşla tamamen yok olabiliyor ve düz bir zemin elde ediliyor. Aracın yüksekliği aynı kalırken, eni ve boyu biraz daha uzatılmış ve bu da iç mekânın genişlemesini sağlamış. Honda, geleceğin elektrikli otomobillerde olduğunu varsayarak, Jazz modelinde dizel motor kullanmamış. Teknolojisinin üst seviyede olmasına güvenen Jazz, bu aydan itibaren satışta.



Motor: 1400 cc (benzinli)

Güç: 100 hp / 5200 dd

Tork: 127 nm / 3500 dd

Maksimum hız: 185 km/s

Yakıt tüketimi: 5.3 lt

Fiyat: 29 bin TL





LANCIA MUSA

Süslü annelere

FIAT bünyesindeki Lancia, şık otomobiller yapması ile son yıllarda kendine özel bir yer edindi. Aslında Musa, FIAT Idea ile aynı genleri taşıyor. Idea tutmayan bir otomobil olsa da Musa, tasarımındaki şık ayrıntılarla farkını gösteriyor. Şıklığı seven anneler Musa’ya bayılacak. Çünkü otomobil, çift renkli gövde tasarımı ile trafikte hemen fark ediliyor. Mücevhere benzeyen güzel tasarımlı Musa’nın 2009 yılı ortalarında Türkiye’ye ithal edilmesi bekleniyor.



Motor: 1300 cc (dizel)

Güç: 70 hp / 4000 dd

Tork: 190 nm / 1750 dd

Maksimum hız: 159 km/s

Yakıt tüketimi: 4.9 lt

Fiyat: Belli değil





RENAULT GRAND MODUS

Pratik annelere

Modus piyasaya çıktığında komik tasarımı yüzünden çok rağbet görmedi. Ama aynı iskelete sahip Nissan Note satış başarısı gösterince, Fransız mühendisler otomobilin biraz boyunu uzatıp iç mekânda daha ferah ortam sağladılar.



Aynı zamanda tasarımında yapılan değişiklikler sayesinde, kimilerine çirkin gelen görünümün önüne geçmiş oldular. 11 litrelik soğutulabilen torpido, zeminde saklı eşya gözleri ve arka koltukların kapılarında bile bulunan büyük cepler pratik kullanım sağlıyor. Çok az tüketim değerlerine sahip dizel motoru ve geniş servis ağı da Modus’un kozları.



Motor: 1461 cc (dizel)

Güç: 85 hp / 3750 dd

Tork: 200 nm / 1900 dd

Maksimum hız: 171 km/s

Yakıt tüketimi: 4.5 lt

Fiyat: 30 bin TL