‘Anne ölsem ağlar mısın?’ dedi, öldü

T24

'Anne ben ölsem ağlar mısın'

Nazilli ilçesi Işıklar köyünde evlerine gelen misafirleri annesi Şennur Kaplan ile ağırlayan Nazilli Kız Meslek Lisesi öğrencisi Merve Kaplan meşrubat servisi yaptığı sırada fenalaşıp yere yığıldı.Haber verilmesiyle eve gelen sağlık görevlileri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.15 yaşındaki kızının ölümü nedeniyle gözyaşlarına boğulan anne sinir krizi geçirdi.Jandarmanın evde yaptığı incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve Kaplan'ın cenazesi daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk otopside Kaplan'ın kalp krizinden öldüğü sonucuna varıldı.Merve Kaplan, Işıklar Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.Işıklar Köyü İmamı Yakup Kaplan'ın ortanca çocuğu olan Merve'nin arkadaşları, kızın derslerinde başarılı ve okulda sevilen bir öğrenci olduğunu söyledi.Kaplan'ın ölümünden bir hafta önce annesi Şennur Kaplan'ın dizine yatarak "Anne ben ölsem ağlar mısın?" dediği öğrenildi.