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Yaşam

Anne olmak kadınları daha sosyal yapıyor

Bir kadın çocuk doğurduktan sonra ortalama dokuz yeni arkadaş bulabiliyor

19 Nisan 2013 14:22

Natures Purest isimli doğal çocuk gıdası üreten İngiltere'deki bir şirket, iki bin anne ile yaptığı araştırmada çocuk doğurmanın kadınların sosyal hayatını zenginleştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bir kadın çocuk doğurduktan sonra ortalama dokuz yeni arkadaş bulabiliyor. Çocuklu bir kadının ortalama 13 arkadaşının olduğunu gösteren araştırmayla, çocuk sahibi olduktan sonraki yıllar içinde ise bu sayının 22’ye çıkabileceği belirlendi.

Milliyet.com'un haberine göre, araştırmaya katılan annelerin yarısı, anne olduktan sonra diğer kadınlarla daha kolay iletişim kurulabildiğini belirtti. Ayrıca araştırmaya katılan kadınlardan yüzde 16’sı çocukları olduktan sonra daha iyi bir sosyal hayata sahip olduklarını ve diğer insanlarla tanışmak için çok fazla zaman bulduklarını söyledi.

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