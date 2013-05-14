Anne olmak beyni büyütüyor

ABD’de yapılan bir araştırma, çocuk sahibi olmanın kadınlarda beynin büyümesini sağladığını ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan araştırmaya göre, anneler stresle daha iyi baş edebiliyor ve hafıza gerektiren işleri daha iyi tamamlayarak sorunlara daha iyi çözüm getiriyor.

ABD’li bir biyolog, çocuk sahibi olan kadınların zamanla beyinlerinin büyüdüğünü ve zekalarının arttığını belirtti. Longwood Üniversitesi biyoloğu Adam Franssen ve meslektaşları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde anneliğin beyni büyüten ve zekayı artıran etkisi olduğunu ortaya çıkardı.

Smithsonian Dergisi’ne röportaj veren Franssen, “Doğum yapmış farelerle bakir fareleri aynı labirente koyup ve eğittiğinizde, doğum yapmış farelerin labirentten daha hızlı çıktığını görüyorsunuz” şeklinde konuştu. Franssen, beyindeki değişimin hamilelik sürecinde yaşandığına inanıyor. Beyindeki sinirler büyüyerek daha fazla protein üretiyor veya birbirleri arasındaki iletişim kapasitesi artıyor.



Anne olmayan da faydalanabilir



Yaşanan değişimler, annelerin çocuklarını korumak için sezgilerini güçlendiriyor. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, bilim insanları ayrıca annelerde önemli beyin hasarının daha hızlı tedavi olduğunu ifade etti.

Franssen, anne olmanın faydalarının çok fazla olduğunu ve bu faydaların babalarla çocuk sahibi olmayan kadınlarda nasıl yaşanabileceğini düşündüklerini belirtti. ABD’li araştırmacı, “Babaların daha akıllı olması için ne yapılması gerektiğini bilmek istiyorum... Hormon tedavisinin işe yaradığına ve östrojenin beyne yardımcı olabildiğine dair delil var. Ya da anne olmanın dışında zekayı artırabilecek çevresel faktörler olabilir” ifadelerini kullandı.