Anne olma uğruna can verdi

İzmir'de 3 yıllık evliliği süresince çocuk sahibi olmak için başvurmadık yer bırakmayan 33 yaşındaki Songül Aydın, tıkalı olan rahim kanalının açılması için girdiği ameliyatta yaşamını yitirdi.



Talihsiz kadının eşi inşaat işçisi Kadir Aydın doktorların ihmali olduğunu ileri sürerek, ``Tetkikleri yapmadan anestezi uygulayıp ameliyata aldılar, hukuk mücadelesi başlatacağım'' dedi.



Eskiizmir semtinde 3 yıl önce evlenen Songül- Kadir Aydın çiftinin çocukları olmadı. Çocuk sahibi olabilmek için başvurmadık yer bırakmayan Songül Aydın'ın, Ege Doğum Hastanesi'ndeki tedavisi sırasında rahim kanallarından birisinin tıkalı olduğu ortaya çıktı.



Bebek sahibi olma umuduyla doktorların çok basit bir ameliyat olacağını söylediği operasyonu kabul eden Songül Aydın, geçen pazartesi Ege Doğum Hastanesi'ne yattı. Geceden ilaçları verilen, iğnesi vurulan Aydın, dün sabah saat 08.30'da da eşi ve annesiyle son kez görüşüp ameliyata alındı.



Ameliyat masasında anestezi uygulandıktan kısa süre sonra fenalaşarak bilinci kapanan Songül Aydın, hemen Tepecik Eğitim Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık görevlilerinin yaklaşık bir saat süreceğini söylediği ameliyatın sonucunu merak ederek ameliyat salonuna giden Songül Aydın'ın yakınları, kendilerine uzun süre kaçamak yanıtlar verdiklerini ileri sürdükleri görevlilerden acı haberi öğrenince gözyaşlarına boğuldu.



Songül Aydın'ın fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından, kendisi gibi kadın hastalıklarından ameliyat olmak için sıra bekleyen oda arkadaşlarının ise, ameliyatlarının başka bir gün yapılacağı belirtilerek, apar topar hastaneden gönderildiği iddia edildi.



Songül Aydın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi yapılan Aydın'ın, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için vücudundan parça alındığı belirtildi. Songül Aydın'ın, ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.



Tek hayali bir bebek sahibi olmak olan eşinin acısıyla yıkılan Kadir Aydın, olayda hastane ve doktor ihmali olduğunu ileri sürdü. Doktorların ameliyat öncesinde gerekli tetkikleri yapmadıklarını da iddia eden Aydın, ``Eşim hiç uğruna hayatını kaybetti. Oysa gerekli incelemeler yapılsaydı, onun anezteziye duyarlı olduğu belirlenir ve yaşardı. Başka insanların acı yaşamaması için hukuk mücadelesi başlatacağım'' dedi.



Anne Hacer Gürbüz ise, biricik kızını kendi elleriyle ameliyata gönderdiğini ama cansız bedeninin kendilerine verildiğini söyleyerek gözyaşı döktü.