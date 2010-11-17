Anne öldürüldü çocuğu kayıp

T24 - Bursa’nın Gürsu ilçesinde 4 aylık hamile Leyla Algan (28), önceki akşam boğularak öldürülmüş halde bulundu.







Jandarma, kadının 1.5 yaşındaki oğlu Gökhan’ı arıyor. İddiaya göre 2.5 yıl önce, iki çocuk annesi Leyla Algan sevgilisine kaçtı ve üç ay onunla birlikte yaşadı. Genç kadın daha sonra eşi Harun Algan’a döndü. Çiftin 1.5 yıl önce de ‘Gökhan’ adını verdikleri bebekleri doğdu. Pazartesi sabah uyanınca evde eşini ve oğlunu bulamayan Harun Algan polisten yardım istedi. Leyla Algan’ın cesedi ilçeye bağlı Cambazlar Köyü’ndeki bir armut bahçesinde, işçiler tarafından bulundu. Genç kadının, kafasına kesici aletle vurulduktan sonra plastik bir iple boğularak öldürüldüğü saptandı. 4 aylık hamile olduğu tespit edilen genç kadının cesedinin yanında bira şişeleri, sigara izmaritleri bulundu. Gökhan’dan ise haber yok. Jandarma küçük çocuğu arıyor.