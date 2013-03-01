Anne öldü bebek ağır yaralandı

Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 2 aylık bebeğini kan tahlili için sağlık ocağına götüren 31 yaşındaki Fatma Mercan, yolda karşılaştığı kişiden kaçarak kucağında bebeğiyle bir evin bahçesine girdi. Ancak kovalayan kişi, evin kapısında genç kadına kurşun yağdırdı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Fatma Mercan olay yerinde yaşamını yitirirken, Annesinin sımsıkı üzerine kapandığı Nazlı bebek de başına isabet eden 1 kurşunla ağır yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay bugün saat 09.30 sıralarında Dörtyol İlçesi’ne bağlı Kuzuculu Beldesi’nde meydana geldi. Diyarbakırlı olduğu belirtilen ve ilk eşinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapan Fatma Mercan, 2 ay önce dünyaya getirdiği kızı Nazlı’yı dün sağlık ocağına götürdü. Muayene edilen bebek için kan tahlili istendi. Bebeğinin babası uyuşturucu suçundan cezaevinde olan ve tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan genç kadın, bu sabah kucağına aldığı Nazlı bebek ile birlikte kan vermek için sağlık ocağına doğru yola çıktı.

'Yolda karşılaşınca kaçmaya başladı'

Genç kadın, yolda muhtemelen tanıdığı ve çekindiği kişi veya kişilerle karşılaştı. Kucağındaki bebeğiyle kaçmaya başlayan genç anne, yol kenarındaki Ökkeş K’ya ait evin bahçesine girdi. İmdat çığlıkları atan genç kadın bahçe içindeki evin kapısına dayandığında, kovalayan kişi yetişerek tabancasıyla kurşun yağdırdı. Kucağındaki bebeğiyle kapının önüne yığılan Fatma Mercan’ın vücuduna 6 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere kapanan genç kadının kucağında sıkı sıkıya tuttuğu Nazlı bebeğin de başına 1 kurşun isabet ettiği anlaşıldı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, annenin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Nazlı bebek ise götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Diyarbakırlı olduğu belirtilen Fatma Mercan’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma cinayetle ilgili soruşturmayı görgü tanıklarının ifadelerine de başvurarak sürdürüyor.