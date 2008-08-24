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Sağlık

Anne öğütleri doğru çıkıyor

Bilim adamları, anne öğütlerinin çoğunun doğru olduğunu ortaya koydu. Konu sağlık olunca en iyisini gerçekten de anneler biliyor.

24 Ağustos 2008 03:00

Bilim adamları, anne öğütlerinin çoğunun doğru olduğunu ortaya koydu. Konu sağlık olunca en iyisini gerçekten de anneler biliyor.

Islak saçla çıkma

Islak saçla dışarı çıkıldığında soğuk algınlığına yakalanma riski yükseliyor. Soğukta bağışıklık sistemi zayıflıyor ve mikroplara maruz kalındığında onlarla savaşma gücü azalıyor.

Dik otur, sırtın ağrımasın

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi tarafından sırt ağrısı şikâyeti olan 500 kişi ile yapılan bir araştırma, dik durmanın bel ve sırt ağrılarını azalttığını ortaya koydu.

Yeşillik ye

Yeşil sebzelerde bulunan folik asidin kalp hastalıkları ve felce karşı koruduğu ve birçok kanser türüyle savaştığı biliniyor. Brokoli gibi antioksidan bakımından zengin olan sebzeler kanserle savaşmada daha da etkili.

Ekmeğin kabuğunu ye

Almanya’daki Munster Üniversitesi araştırmasında ekmeğin kabuğunda hastalıklarla savaşan antioksidanların daha yoğun bulunduğu belirlendi.

Her gün bir elma

Elmadaki “quercetin” isimli madde hafif bir aspirin etkisi yaratıyor. Kanın inceltilmesine yardımcı olan madde, kalp hastalıklarından koruyor.

Yemekten sonra naneli şeker

Nane sindirime yardımcı oluyor. Danimarkalı uzmanlar, sindirim sorunu çekenlerin yemekten sonra nane tüketmesini öneriyor.

Kundak

ABD’deki Washington Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmaya göre kundağa sarılmanın bebeklerin daha kolay uyumasını sağlıyor. Bebek yatış biçimini değiştiremediği için ani bebek ölümü sendromu vakalarını azalıyor.

Zekâ için balık

Beynin daha verimli çalışması için omega-3 zengini balık tüketmek gerekiyor. Araştırmalar, çocuklarda hiperaktiviteye de iyi geldiğini ortaya koyuyor.

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