Anne öğütleri doğru çıkıyor

Bilim adamları, anne öğütlerinin çoğunun doğru olduğunu ortaya koydu. Konu sağlık olunca en iyisini gerçekten de anneler biliyor.



Islak saçla çıkma



Islak saçla dışarı çıkıldığında soğuk algınlığına yakalanma riski yükseliyor. Soğukta bağışıklık sistemi zayıflıyor ve mikroplara maruz kalındığında onlarla savaşma gücü azalıyor.



Dik otur, sırtın ağrımasın



İngiltere’deki Southampton Üniversitesi tarafından sırt ağrısı şikâyeti olan 500 kişi ile yapılan bir araştırma, dik durmanın bel ve sırt ağrılarını azalttığını ortaya koydu.



Yeşillik ye



Yeşil sebzelerde bulunan folik asidin kalp hastalıkları ve felce karşı koruduğu ve birçok kanser türüyle savaştığı biliniyor. Brokoli gibi antioksidan bakımından zengin olan sebzeler kanserle savaşmada daha da etkili.



Ekmeğin kabuğunu ye



Almanya’daki Munster Üniversitesi araştırmasında ekmeğin kabuğunda hastalıklarla savaşan antioksidanların daha yoğun bulunduğu belirlendi.



Her gün bir elma



Elmadaki “quercetin” isimli madde hafif bir aspirin etkisi yaratıyor. Kanın inceltilmesine yardımcı olan madde, kalp hastalıklarından koruyor.



Yemekten sonra naneli şeker



Nane sindirime yardımcı oluyor. Danimarkalı uzmanlar, sindirim sorunu çekenlerin yemekten sonra nane tüketmesini öneriyor.



Kundak



ABD’deki Washington Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmaya göre kundağa sarılmanın bebeklerin daha kolay uyumasını sağlıyor. Bebek yatış biçimini değiştiremediği için ani bebek ölümü sendromu vakalarını azalıyor.



Zekâ için balık



Beynin daha verimli çalışması için omega-3 zengini balık tüketmek gerekiyor. Araştırmalar, çocuklarda hiperaktiviteye de iyi geldiğini ortaya koyuyor.

