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Anne-oğul, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 86 yaşındaki Hamide Yaşar ile oğlu 56 yaşındaki Ali Yaşar, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı

06 Kasım 2017 17:06

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 86 yaşındaki Hamide Yaşar ile oğlu 56 yaşındaki Ali Yaşar, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Alaşehir\'e 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Gümüşçay Mahallesi\'nde oturan 60 yaşındaki Ömer Yaşar, bugün saat 06.00 sıralarında, bir süre önce by-pass ameliyatı olan alt kattaki evinde yalnız yaşayan annesini kontrole gitti. Kendisindeki anahtarla kapıyı açarak içeri giren Yaşar, annesi Hamide Yaşar ve yanında kalan ağabeyi Ali Yaşar\'ı yataklarında hareketsiz şekilde bulup, durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne-oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alınan anne-oğul doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Yaşar\'ın ameliyat olan annesine refakat etmek için gece birlikte kaldığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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