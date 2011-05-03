Anne: Oğlumu kanlar içinde gördüm

T24 - 5 yıl önce kaybolan oğlunu rüyasında bir dere yatağında kanlar içinde gördüğünü söyleyen anne, soruşturmanın yeniden açılmasını sağladı. Gencin 3 arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.



Tekirdağ'da 14 Nisan 2006'da 23 yaşındayken kaybolan Murat Koncagül'ün annesi Hatice Koncagül kayıp başvurusunda bulundu. Ancak Murat Koncagül'ün amcası Hasan Koncagül yeğeniyle görüştüğünü, bir sorunu olmadığını söyledi. Anne Koncagül'ün iki yıl önce oğlunun amcasıyla konuşmadığını bildirmesi üzerine, yeniden amcanın ifadesine başvuruldu. Hasan Koncagül, babası yıllar önce ölen yeğeninin mirasına sahip olmak için yalan beyanda bulunduğunu itiraf etti.





'HATANI KOLLUYORUZ'



Anne Hatice Koncagül 2 ay önce Tekirdağ Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Tekin'e, rüyasında gördüğü oğlunun bir dere yatağında kanlar içinde "Anne beni kurtar diye" yalvardığını söyledi. Olayla ilgili kurulan 10 kişilik ekip, Koncagül'ün en son 3 arkadaşı ile birlikte Köseilyas köyü yolunda bir bağevine gittiğini belirledi. Otomobilin olay tarihinden birkaç gün sonra Hayrabolu yolunda Çene köyü mezarlığına terk edildiğini saptayan polis, Koncagül'ün arkadaşları Hasan Karaağaç, Sinan Tıkız ve Ali Kunter'i araştırmaya başladı. Karaağaç ve Tıkız'ın başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi, Kunter takibe alındı. Ekip kısa süre sonra Kunter'i "uyuşturucu kullanma ve hırsızlık" suçlarından gözaltına aldı ve "Murat Koncagül'ü öldürdüğünü biliyoruz. Hatanı bekliyoruz'' diyerek serbest bıraktı. Telefonda kız arkadaşına cinayetten bahseden Kunter gözaltında cinayeti itiraf etti. Olay gecesi alkol alırken Koncagül ile otomobili kullanma meselesinden tartıştıklarını anlatan Ali Kunter, "Hasan ve Sinan'la birlikte Koncagül'ü öldürüp cesedi Köseilyas köyü yolunda attık" dedi. Ancak ceset bulunamadı. Kunter tutuklanırken, cezaevindeki Tıkız ve Karaağaç da aynı suçtan mahkemeye çıkarılacak.

