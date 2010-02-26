Anne oğlu soba kurbanı

T24 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 15 aylık oğlu yaşamını yitirdi.





Dün gece Fethiye'nin Çamköy beldesi Eşref Paşa Mahallesi Sarıomanoğlu Sokak'ta oturan Zühre (31) ile 15 aylık oğlu Hüseyin Aksarı, soba tam sönmeden uykuya daldı.



Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. turu rövanş mücadelesini izlemek için arkadaşları ile dışarı çıkan Osman Aksarı (34), 01.30 sıralarında eve geldiğinde evdeki kokuyu fark ederek, camları açmaya çalıştı ve eşi ile 15 aylık oğullarının zehirlendiğini fark ederek, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.



Kısa süre içinde eve gelen sağlık ekipleri, anne ve 15 aylık bebeğin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini tespit etti.





8 yaşındaki çocuk kurtuldu



Mahallede incelemelerde bulunan Çamköy Belediye Başkanı Bekir Eser, ailenin 2 katlı evin son katında yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:



''Yaşamını yitiren Zühre, akşam yemeğini birinci katta oturan kayınpederinin evinde eşi, 8 yaşındaki oğlu ve 15 aylık bebeği ile birlikte yemiş. Daha sonra eşi, Galatasaray maçını izlemek için arkadaşları ile dışarı çıkmış. Rahmetli ise 15 aylık bebeğini alarak, üst kata çıkmış. Bu arada 8 yaşındaki Yunus Emre, dedesinin evinde uyuya kalmış. Bu acı olayda, dedesinin evinde uyuya kalan Yunus Emre kurtulmuş'' dedi.





