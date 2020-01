Anne, kızı için 10 kilo zayıflayarak karaciğerini verecek

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde oturan Fatma ve Hızır Yıldız çiftinin 6 yaşındaki kızları Derya, 3.5 yıldır karaciğer nakli bekliyor. Küçük kız için devreye giren İl Sağlık Müdürlüğü, anne Fatma Yıldız’ın yapılan tetkikleri sonucu yaklaşık 10 kilo vermesi halinde kızına karaciğer verebilecek hale geleceğini belirledi. Anne Fatma Yıldız, kızına ikinci kez hayat vermek için diyete başlayacak.

Büyükköy Beldesi Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan Fatma ve Hızır çifti 16 yıldır çocuklarının sağlık sorunlarını tedavi edebilmek için uğraş veriyor. Karaciğer nakli yapılan ve sağlığına kavuşan 15 yaşındaki oğlu Yusuf’un ardından kızı Derya da aynı hastalıkla karşı karşıya kaldı. Sürekli kaşınan, uyku problemleri yaşayan küçük kız 3.5 yıldır karaciğer nakli için bekliyor. Küçük kız için devreye giren İl Sağlık Müdürlüğü, anne Fatma Yıldız’ın yapılan tetkikleri sonucu yaklaşık 10 kilo vermesi halinde kızına karaciğer verebilecek hale geleceğini belirledi. Anne, kilo vermek için diyete başlayacak.

Bir an önce kilo vererek kızına karaciğer vermek istediğini ifade eden anne Fatma Yıldız, \"Kiloma bağlı şeker hastalığım var. O nedenle kızıma karaciğer veremedim. Son kontrollerimde 10 kilo zayıflamam halinde karaciğerimi kızıma verebileceğim söylendi. Ben de zayıflamak istiyorum\" dedi ve insanları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

\'EŞİMİN 10 KİLO VERMESİ GEREKİYOR\'

Baba Hızır Yıldız da Türkiye’nin dört bir yanından sağduyulu birçok insanın kendisine ulaştığını belirterek \"İnsanlar gönüllü karaciğer vericisi olmak istediler. Ben onların telefonların aldım ve gerekli mercilere ulaştırdım. Şu an bu durumda değerlendiriliyor. Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçtik. Trabzon\'da bir hastaneye gittik. Burada eşimin karaciğer nakline uygun olacağı üzerinde duruldu. Bunun için eşim 10 kilo vermesi gerekiyor. Sonrasında gerekli tetkikler yeniden yapılacak. Kızımın kan grubu ile eşimin kan grubu birbirini tutuyor. Bu yüzden şu an bir sorun gözükmüyor. Kilo problemine bağlı şeker sorununu aştık mı inşallah nakil için adımlar atacağız\" ifadelerini kullandı.

SENDİKADAN DESTEK

Öte yandan aileye sahip çıkan Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ, hasta çocuk ve ailesine yardımcı olmak için girişim başlattı. Sendika üyesi olan Hızır Yıldız ve ailesini sendika binasında ağırlayan Karadağ, küçük Derya\'ya çeşitli hediyeler verildi.



