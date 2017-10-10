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Anne katiline 2'nci yargılamada ağırlaştırılmış ömür boyu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ'de öz annesi Neriman'ı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çaptırılan Soner Karabıyık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı

10 Ekim 2017 17:03

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ\'de öz annesi Neriman\'ı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çaptırılan Soner Karabıyık, Yargıtay\'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı. Soner Karabıyık, bu kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Yaklaşık 4 yıl önce Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi\'nde annesi 56 yaşındaki Neriman Karabıyık\'tan para isteyen Soner Karabıyık, olumsuz yanıt alınca öfkelendi. Soner Karabıyık, \'Rambo\' olarak tabir edilen bıçağı 55 kez saplayıp, annesini öldürdü. Tutuklanan Soner Karabıyık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı. Sanık Karabıyık, \'canavarca hisle kasten adam öldürmek\' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, ardından \'iyi hal\' nedeniyle bu ceza ömür boyu hapis cezasına çevrildi. İtiraz üzerine Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi \'iyi hal\' uygulamasına uygun bulmayarak, yargılamanın yeniden yapılmasını istedi.
Bugün görülen duruşmada, Bolu Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Soner Karabıyık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulunduğu mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme, Yargıtay\'ın bozma kararına uyarak annesini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Soner Karabıyık\'ı bu kez \'ağırlaştırılmış müebbet\' hapis cezasına çarptırdı.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Olay, Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Selçuklu Mahallesi\'nde 24 Eylül 2013 tarihinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Soner Karabıyık, annesi 56 yaşındaki Neriman Karabıyık’ı \'Rambo bıçağı\' ile 55 kez bıçaklayarak öldürdü. Soner Karabıyık’ın bıçağı peşpeşe sapladığı annesine, \"Daha ölmeyecek misin, kaç tane canın var\" diye bağırdığı öne sürülmüştü.

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