Anne, karnındaki üçüzleriyle hastanede öldü, çifte soruşturma başlatıldı

RİZE, (DHA)- RİZE\'de, üçüz bebeğe hamile radyoloji uzmanı Müjgan Genç (27), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doğum sırasında fenalaşarak karnındaki bebekleri ile birlikte yaşamını yitirdi. Olayda ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Üçüz bebeklere hamile radyoloji uzmanı Müjgan Genç, 12 Ekim\'de sancısı ve kanamasının başlaması üzerine, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ultrasonla yapılan kontrolde karnındaki 3 bebeğin sağlıklı olduğu belirlenen Genç, serviste müşahede altına alındı. Kanama ve sancıları süren Müjgan Genç\'in 19 Ekim\'de karnındaki bebeklerinin öldüğü belirlendi. Karnındaki ölen bebekleri alınan ve kanaması süren Genç de aynı gün yaşamını yitirdi. Aile, olayda doktorların ihmali olduğunu öne sürdü. Şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: OLAY SON DERECE ÜZÜCÜ

Rize İl Sağlık Müdürlüğü\'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, son derece üzücü olan olaya ilişkin ivedi çok detaylı adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, bütün tıbbi kayıtların detaylı incelenip söz konusu tüm personelin bilgisine başvurulacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Söz konusu hadisenin acısı böylesine büyük ve tazeyken bir yandan da sağlık çalışanlarını ağır töhmet altında bırakmak, namuslarına dahi dil uzatmak, iddiaları bu yönüyle de çok detaylı incelemeyi ve gerçekleri ortaya koymayı bir kez daha zaruri hale getirmiştir. Sonuç olarak, bu acı olayın yaşanmasında eğer tıbbi kusur, hata veya eksiklik var ise sorumlu personel hakkında mutlak işlem yapılacağı gibi, bu süreçte tüm kamera kayıtları, dokümanlar dâhil olmak üzere iddialara ilişkin yönelik her detay özenle araştırılacak ve sonuçta gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kadrosunda olup, Müdürlüğümüzce idari soruşturması yapılamayan personeller için de üniversitemiz bilgilendirilmiş olup, adli ve idari soruşturma sürecine dâhil olmaları talep edilmiştir. Sağlık camiası olarak ailemizin büyük acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.\"



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