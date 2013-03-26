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Sağlık

Anne karnındaki sıvıdan bağırsak tedavisi

Yapılan araştırmaya göre gebelik sırasında anne karnından alınan sıvı 'Nekrotizan enterokolit' adı verilen bağırsak hastalığının tedavisinde kullanılabilir

26 Mart 2013 10:16

Londra'da hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, anne karnındaki sıvının erken doğan bebeklerde ölümcül olabilen bir bağırsak hastalığının iyileştirilmesine yardımcı olabildiğini ortaya koydu. Araştırmanın sonucuna göre gebelik sırasında anne karnından alınan amniyon sıvısındaki kök hücreler zararın bir kısmını gidererek hayatta kalma şansını artırıyor.

Nekrotizan enterokolit adı verilen hastalık, bağırsak dokusuna zarar vererek organ yetmezliğine yol açıyor, ancak bu yöntem erken doğan bebekler üzerinde denenmeden önce daha fazla test yapılması gerekiyor.

Erken doğan bebeklerin bağırsakları gıda sindirmeye hazır olmuyor ve yoğun bakım sırasında her 10 prematüre bebekten birinde nekrotizan enterokolit oluşuyor. Hastalık, bebeğin bağırsak dokusunun yok olmasına ve bağırsakta daha sonra ciddi enfeksiyona yol açabilecek bir delik oluşmasına neden olabiliyor. Anne sütü ise riski azaltıyor. Ancak yapılabilecek en büyük tıbbi müdahale, hastalıklı dokuyu ameliyatla almak. Ameliyat olanların ise yüzde 40'ı kurtarılamıyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden doktor Simon Eaton, bu önemli hastalığın artmakta olduğunu düşündüklerini söylerken, fareler üzerinde yapılan deneylerde hayatta kalma oranını yükselttiklerini kaydetti.

Araştırmaya katılan doktorlardan Paolo de Coppi ise kök hücrelerin iyileştirici özelliklerinin bilindiğini, ancak ilk kez gebelik sıvısındaki kök hücrelerin bağırsaklardaki hasarı onarmakta kullanıldığını belirtti.

Tedavi sonrasında ayrıca bağırsakların daha iyi çalıştığı belirlendi. Kök hücreler başka tür hücrelere dönüşebildiği için kanser riski oluşturmasından kaygı duyuluyor. Ancak doktorlar gelecekte bu araştırmalardan hareketle ilaç üretmeyi umuyor.

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