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Yaşam

Anne karnındaki mutluluk

İngiltere'de Louise Henry isimli anne adayının 17 haftalık bebeğinin gülemserken resmi çekildi.

11 Ekim 2010 03:00

T24 - İngiltere'de Louise Henry isimli anne adayının 17 haftalık bebeğinin gülemserken resmi çekildi.

Anne karnında mutluluk pozu

Profesör Stuart Campbell’ın 3 ve 4 boyutlu tarayıcıyla çektiği fotoğraf ceninlerin sanılandan beş hafta önce gülümseyebildiğini gösterdi. Daha önce 18-19 haftalık bir bebeği ağlarken çektiğini söyleyen profesör, bebeğin gülme tepkisi vermesine neyin neden olduğunu bilmediklerini ancak bu durumun onda insani davranış özelliklerinin gelişimini gösterdiğini söyledi. Anne ise bebeğinin gülerken görmenin harika olduğunu söyledi.

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