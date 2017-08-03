Anne karnında gen değişikliği başarılı oldu; kötü genler tarih oluyor

Amerikalı bilim insanları bebeğin kalıtsal olarak ailesinden aldığı ve büyüdüğünde hastalıklara dönüşebilecek genleri engellemeyi sağlayacak embriyo üzerindeki gen değişikliği uygulamasını başardı.

Bilim dünyasında ilk defa denenen bu yöntemle, anne ve babalarından kalıtsal yolla 'kötü genler' miras alan bebekler böylece daha doğmadan ve hastalıklar oluşmadan iyileştirilebilecek.

Bilim dünyasında tartışılan uygulama, gen üzerinde yapılan değişiklik sayesinde binlerce farklı hastalığın gelecek nesillere aktarılmasını engelleyebilecek.

Amerika’daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi ile Güney Kore’deki Temel Bilimler Enstitüsü’nde bilim insanları tarafından geliştirilen uygulama, Journal Nature dergisinde yayınlandı.

Hatalı genler düzeltilecek

Bu uygulama ile ilk kez insan genleri bu araştırmada başarıyla değiştirildi. Embriyodaki hatalı genler düzeltilerek kalp hastalığına neden olan mutasyon riski ortadan kaldırıldı.

Embriyodaki hatalı gen alındıktan sonra embriyonun kendi onarım sistemi, dizilimi sağlıklı olanla değiştirebiliyor.

Söz konusu tekniğin bebeklerde genetik değişikliğinde kullanıp kullanılmayacağı henüz kesinlik kazanmadığından uygulama İngiltere ve ABD’de henüz yasal değil. ( DHA )