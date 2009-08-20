Anne karnında bacağından vuruldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Tarabya Vatan Caddesi Çakır Sokak meydana geldi.İddiaya göre İsmet Onay isimli şahıs ablası Alzheimer hastası Emine ve eniştesi Ali Osman Özturan çiftine bakıcılık yapan ve aynı evde ikamet eden Nilgün ve Yavuz Oğuz çiftinin şiddet uyguladığını öğrendi.Bakıcılarla konuşmak için ablasının evine giden Onay Oğuz çifti ve evde bulunan Nilgün Oğuz'un annesi Raziye Tosun ile tartışmaya başladı.Kavgaya dönüşen tartışma esnasında Onay yanında getirdiği silahını ateşledi. Silahtan çıkan 2 kurşun hamile olan Nilgün Oğuz'un karnına isabet etti.Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz 8 aylık olan bebeğini de dünyaya getirmek zorunda kaldı.Doğum sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilirken bebeğin bacağına kurşun isabet ettiği anlaşıldı. Talihsiz bebek küvez içinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Servisi'ne götürüldü.Olayla ilgili konuşan Ali Osman Özturan bakıcılarının kendilerine kötü davranmadığını kavganın ise neden çıktığını bilmediğini söyledi.Onay'ın ablası Emine Özturan ise Oğuz'un annesi Raziye Tosun'un kendisine vurduğunu, kendisinin de olayı Onay'a anlattığını, İsmet Onay'ın da ben onların hakkında gelirim dediğini belirtti.Polis olaydan kısa bir süre sonra Onay'ı gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.