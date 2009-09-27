Anne karnında akciğer ameliyatı oldu

Hürriyet gazetesinin haberine göre, anne
C.A.’nın (28) ilk gebeliği altıncı ayına kadar normal gitti. Ancak yapılan rutin muayenede erkek
olan bebeğinin sağ akciğerinin su topladığı, değişen hacmi nedeniyle kalp ve diğer akciğeri sıkıştırdığı anlaşıldı. Kesin nedeni bilinmiyordu. Ancak sorunun lenf dolaşımının yetersizliğinden kaynaklandığı düşünüldü. Bu durumda akciğerlerinin gelişmesi mümkün değildi, bebek doğduktan sonra kaybedilebilirdi. Ameliyatı anne de izledi
Prof. Dr. Cihat Şen, ilk müdahaleyi 29 haftalıkken yaparak bebeğin akciğerinden üç enjektör dolusu sıvı çekti. Ancak akciğer yeniden su toplayınca bir
ikmeyi önlemek için operasyon gündeme geldi. Anneye riskler anlatıldı. Başka çare yoktu, aile ameliyata karar verdi. Ameliyata anneyle birlikte baba H.A. da girdi. Annenin sadece ameliyat bölgesi uyuşturuldu. Uyanık kalan anne, eşiyle birlikte ultrasonografi rehberliğinde yapılan ameliyatı izledi. Prof. Dr. Şen, karında açtığı dört santimetrelik kesiden, özel alet yardımıyla annenin karnına girdi. Bebeğin iki kaburgası arasından geçerek sağ akciğere ulaştı ve su toplanan akciğer zar boşluğuna girdi. Aletle bölgeye ince bir boru sistemi yerleştirdi. Borucuğun boşta kalan ucunu bebeğin cildinin dışına bıraktı. Bu sistem toplanan suyu dışarıya taşıdı. Baskıdan kurtulan akciğerin gelişimi sağlandı. Avrupa Perinoloji Birliği Başkanı da olan Prof. Dr. Şen, “Bu riskli bir ameliyattır. İki-üç milimetre bile şaşmaması lazım. Bebeğin kalbi ve karaciğeri zarar görebilirdi. En fazla üç-dört dakikada operasyonun bitirilmesi lazım. İşin uzaması bebeğin riske girmesi demek” dedi. Ali İbrahim artık evinde
38 haftalıkken dünyaya gelen Ali İbrahim, doğumdan sonra 12 gün çocuk cerrahisi kliniğinde yoğun bakımda izlendi. Annesi her gün iki saat yanına giderek emzirdi. Doğumdan sonra bebeğe bir kez daha ince boru sistemi takıldı. Su toplanması nedeniyle yapışamayan akciğer zarlarının gelişmesi beklendi. Akciğer zarlarının yapıştığı saptanınca da ikinci boru da çıkarıldı. Her şey yoluna girmişti. Ali İbrahim doğumdan yaklaşık iki hafta sonra eve götürüldü.