Anne, 'izinsiz' evlenen kızını yaktı!

Pakistan'ın Lahor kentinde polis, ailenin rızası olmadan evlendiği için kızını yakarak öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Polis Ziynet Refik adlı kurbanın vücudunda işkence izleri bulunduğunu, bir yatağa bağlanıp ateşe verildiğini söyledi. Anne Pervin Refik'in kızını kandırıp, damadın ailesinin evinden geri getirmekle suçlanıyor.

Pakistan'da son bir ayda üç kadın yakılarak öldürüldü.

Geçen hafta da Maria Sadakat adlı genç bir öğretmen başkent İslamabad yakınlarındaki Murree'de bir evlilik teklifini reddettiği için ateşe verilmişti. Sadakat hastanede üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Bir ay önce de bir arkadaşının sevgilisiyle kaçmasına yardım eden bir kız köy meclisi kararıyla yakılmıştı.

Son kurban Ziynet Refik'in boğulduğu ve daha sonra yakıldığı belirtildi. Polis Refik'in bedeninde işkence izleri olduğunu belirtti. Otopsinin ardından Refik'in yakıldığı sırada hala hayatta olup olmadığının anlaşılacağı söylendi.

Bir yılda 1100 kadın öldürüldü

Polis, 50 yaşındaki anne Pervin Refik'in kızının cesediyle birlikte bulunduğunu, olayla ilgili olarak erkek kardeşin de sorgulanacağını belirtti.

Ziynet Refik baba evinden kaçtıktan sonra geçen hafta eşiyle resmi nikah kıymış ve daha sonra erkek tarafının evinde birlikte yaşamaya başlamıştı. Anne Pervin Refik'in barışma ve normal bir düğün töreni yapma vaadiyle kızının eve gelmesini sağladığı iddia ediliyor.

Pakistan'daki bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun verilerine göre ülkede son bir yılda yaklaşık 1100 kadın öldürüldü. Birçok vakanın da rapor edilmediği sanılıyor.