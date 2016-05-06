Pakistan'da 16 yaşındaki genç kadın köy meclisinin kararıyla diri diri yakıldı

Pakistan'ın Abbotabad kenti yakınlarında bir okul arkadaşının sevgilisiyle kaçmasına yardım ettiği söylenen 16 yaşındaki bir genç kadının köyün ileri gelenlerinin kararıyla diri diri yakılarak öldürüldüğü duyruldu.

Polis, evinden kaçırılan genç kızın öldürüldükten sonra bir araca konulduğu ve daha sonra aracın ateşe verildiğini belirtti.

Güvenlik görevlileri kızın annesi ve 'jirga' olarak adlandırılan köy konseyinin başkanının da gözaltına alındığını duyurdu.

Pakistan'da yayımlanan Dawn gazetesinin haberine göre tutuklamalar Makol adlı köyün ileri gelenlerinin oluşturduğu 'jirga'da alınan kararlar göz önüne alınarak yapıldı.

Polise göre 15 üyeli jirga, Amber adlı genç kadının, arkadaşının istediği kişiyle evlenmesine yardım ettiği için öldürülmesine, sonra da yakılmasına karar verdi.

Amber kaçırıldı, uyuşturuldu, öldürüldü, bir kamyonetin arkasına konuldu ve kamyonet ateşe verildi.

Binden fazla kadın 'namus cinayeti' kurbanı

Bazı haberlere göreyse Amber araç ateşe verildiğinde hala canlıydı.

Amber'in cesedini bulup morga götüren bir yerel yetkili "Olay yerinde yan yana park etmiş, yanmış halde üç araç bulduk. Birinde ceset vardı. Önce tanıyamadık. Sonra cesedin kollarında birkaç bilezik gördük ve bir kadın olduğunu anladık" dedi.

Polis toplamda 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Amber'in yardım ettiği arkadaşı ve erkek arkadaşının evlendiği ve açıklanmayan bir yerde yaşadığı belirtildi.

Pakistan'ın bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun raporuna göre ülkede geçen yıl neredeyse 1100 kadın 'namus cinayetlerine' kurban gitti.

Şubat eyaletinde ülkenin en büyük eyaleti olan Pencap kadına şiddetin tüm formlarını suç sayan bir yasayı kabul etmişti.