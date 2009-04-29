Anne işe ne zaman başlamalı?

Soru: Merhaba benim 7 aylık oğlum var. Bebeğimi 9 aylıkken bırakıp tekrar işe dönmeyi düşünüyorum. Uygun mu?



Gönderen: Ayşe A.



Cevap



Sayın Ayşe Hanım,



Bebeğiniz 9 aylık olduğunda işe başlamak istediğinizi bizimle paylaşmışsınız. Özellikle doğumdan sonraki ilk üç yıllık dönemde bebeğin sürekli bakım veren bir kişiye ihtiyacı vardır. Sürekli bakım veren kişiye bağlanan, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını bu kişi yardımıyla karşılayan bebek kendini güvende hisseder. Bağlanma bebek ve anne ya da bebeğe bakım veren kişi arasında gelişen duygusal bağdır. Bu duygusal bağ yeni doğan bebeklerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve kendilerini güvende hissedebilmeleri için gereklidir. Bağlanma çocuğa “güven” duygusunu yaşattığı için annesi onun için güvenilir bir üstür. Zaman içinde bebek çevresini keşfetmek için bağlanma kurduğu kişiden uzaklaşabilir. Ancak, bir tehlike ya da belirsizlikle karşılaştığında güvende hissettiği yere geri dönmek ve temasını yenilemek ister. Sonrasında keşfine kaldığı yerden devam eder.



Bağlanma yaşayan bebek sürekli bağlandığı kişinin yakınında olmak ister. Hatta annesi nereye giderse o da peşinden gitmeye çalışır. Bebek annesine yakın olduğu zaman kendini rahat ve güvende hisseder. Tam tersine annesinden uzaklaştığı zaman da ayrılık endişesi yaşar. 6-8 aydan 18-24 aya kadar çocuklar ayrılık endişesi yaşarlar, yani anneleri ya da kendilerine bakım veren kişi yanlarından ayrıldıklarında çok tepki gösterirler. Sizin de oğlunuz 7 aylık olduğundan yabancı kişilerin yanında huzursuz olabilir, sizin yakınınızda olmak isteyebilir. Bu bebeğinizin duygusal gelişim aşamalarından biridir ve sağlıklı gelişebilmesi için de gereklidir.



Yapılan araştırmalar güvenli bağlanmanın bebeğin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğuna işaret ediyor. Ancak annenin bebekten ayrılması için uygun zaman konusunda herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. İşe dönme kararı bebeğinizin ve sizin ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak verebileceğiniz bir karardır. İşe başlamaya karar verdiğinizde, sizin yokluğunuzda bebeğinizle ilgilenecek kişinin bebeğinizle olumlu bir ilişki kurduğundan emin olmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca bebeğinize bu kişiye alışması için zaman tanımanız da önemlidir.



Bir diğer önemli nokta da anne olarak sizin kendinizi iyi ve mutlu hissetmeniz bebeğinizle olan ilişkinizin kalitesini de etkileyecektir. Çalışıyor olmanız kendinizi mutlu hissetmenize neden olacaksa bebeğiniz de sizin bu halinizden olumlu yönde etkilenecektir. İşteki ve evdeki sorumluluklarınızı dengeleyip bebeğinize yeterli zamanı ayırmanız, onun ihtiyaçlarına duyarlı olmanız, onu sevdiğinizi her fırsatta belli etmeniz ilişkinizi güçlendirecektir. Fiziksel temasta bulunmak, bebeğinizi kucaklamak ve onunla oyunlar oynamak bebeğinizin sağlıklı gelişimi için oldukça önemlidir.



Bebeğinizle birlikte mutlu günler dileriz.

