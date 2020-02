Anne iliğiyle hayata tutunan Azeri gence, valilik sahip çıktı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Azeri Cavit Abdullayev (15), annesinin yüzde 60 uyumlu iliğiyle hayata tutundu. Babanın 120 bin dolarlık nakil faturasını ödemesinin ardından 87 bin 500 dolar tutarındaki ilaç ve hastane masrafları için Antalya Valiliği yardım toplama izni verip, tedavinin devamını sağladı.

Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de yaşayan ve inşaat sektöründe çalışan Davut Abdullayev ve Aynura Memmetli çiftinin ilk çocukları Cavit\'e, iki yıl önce yüksek ateş ve aşırı yorgunluk şikayetiyle gittiği hastanede milyonda 3 kişide görülen aplastik anemi (Kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) hastalığı teşhisi konuldu. Çocuklarının hastalığı nedeniyle zor günler geçiren çift, Rusya ve Belarus\'ta çare aradı. Aile, tedavinin daha süratli olabilmesi için yakınlarının tavsiyesiyle Antalya\'ya geldi. Doktorların kontrolünün ardından Cavit Abdullayev\'in ilik nakli olması gerektiği kaydedildi. Abdullayev\'e uygun ilik bulunması için tüm dünyadaki ilik bankalarıyla temasa geçildi. Yapılan taramalarda uygun ilik bulunamaması üzerine doktorlar aileye yöneldi. Aileden alınan kan örnekleri incelendiğinde, anne Aynura Memmetli\'nin yüzde 60 uyumlu olduğu görüldü ve iliğin nakledilmesine karar verildi.

Özel hastanenin pediatrik kemik iliği nakil bölümü başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek tarafından gerçekleştirilen operasyonla anneden alınan ilik, 8 Ocak 2016\'da Cavit Abdullayev\'e nakledildi. İlik naklinin ardından iyileşmeye başlayan Cavit Abdullayev\'in tedavisi aynı hastanede sürdürülüyor.

FATURALAR BABAYI ÇARESİZ BIRAKTI

Yaklaşık 20 aydır devam eden tedavi sürecinde 120 bin dolar tutarındaki nakil faturasını ödeyen Davut Abdullayev, ilaç ve hastane masrafları için kesilen 87 bin 500 dolarlık fatura karşısında çaresiz kaldı. Davut Abdullayev, \"Azerbaycan\'dan Türkiye\'ye gelinceye kadar 60 bin dolar, Rusya ve Belarus\'taki hastanelerde 30 bin dolar harcadım. Bakü\'deki evimi, arabamı ve tüm mal varlığımı sattım. 120 bin dolar tutarındaki ilik nakil faturasını, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Qabala futbol takımının yöneticilerinin yardımıyla ödedim. Tüm faturanın bu olduğunu sanıyordum. 87 bin 500 dolar tutarındaki ikinci fatura beni gerçekten şoke etti. Çünkü ne satacak malım, ne borç isteyecek dostum kaldı\" dedi.

87 bin 500 dolarlık faturayı nasıl ödeyeceğini düşünürken başvurusu sonucu Antalya Valiliği\'nin verdiği yardım toplama izniyle önlerinde yeni bir yol açıldığını aktaran Davut Abdullayev, \"Evladımın tedavisinin toplanacak parayla sürdürülebileceğini bilmek beni umutlandırdı. Türkiye\'de bizim için yapılan maddi ve manevi yardımlar çok önemliydi. Tüm yetkililere, bu izni verenlere ve hayırsever Türk insanlarına teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

İSTESE DE ÇALIŞAMIYOR

Sadece oturma izni olduğunu ve çalışma izni verilirse çalışmak istediğini söyleyen Davut Abdullayev, \"Bugüne kadar çocuğumun tedavisiyle uğraşmaktan çalışmayı düşünemiyordum. Fakat artık her şeyimiz bitti, maddi ve manevi sıkıntı yaşıyoruz. Hayırseverlerin yardımlarıyla bugünleri gördük. İnşallah bundan sonra evladımızın tedavisi ve diğer ihtiyaçların karşılanmasıyla her şey daha güzel olacak. Bu iyiliklerin de karşılıksız kalmayacağına inanıyorum\" dedi.

VALİLİK DUYARLI

Oğluna ilik verip ikinci kez can olan Aynura Memmetli ise \"Oğlumun sağlığı önemli fakat yaşamamız için eşimin çalışması lazım. Hastanede tedavisi süren evladımın faturasının ödenmesi konusunda yetkililerin verdiği bu yardım toplama izni tüm iyiliklerin üzerinde. İnşallah tedavinin devamında evladımız sağlığına kavuşacak\" diye konuştu.

