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Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 91 yaşındaki Hürüze Kaya ile oğlu 53 yaşındaki Adil Kaya sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti

02 Ocak 2018 00:18

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 91 yaşındaki Hürüze Kaya ile oğlu 53 yaşındaki Adil Kaya sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.
Olay, Melikgazi ilçesi Turan Mahallesinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan anne Hürüze Kaya ile oğlu Adil Kaya dün gece uyuduktan sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hürüze ile Adil Kaya\'ya ulaşamayan yakınları eve gelerek kapıyı açtı. Hürize ve Adil Kaya\'nın zehirlendiklerini farkeden yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri anne ile oğlunun yaşamlarını yitirdiği belirledi. Olay sonrası Hürüze ile Adil Kaya\'nın cansız bedenleri otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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