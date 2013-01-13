Anne ile oğlu gaz kurbanı

Mersin'de sobadan sızan gaz, anne ile 10 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu. Annenin bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de sobadan sızan gazdan etkilenen anneyle oğlu öldü, annenin bakıcılığını yaptığı çocuk ise tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Kahraman akşam eve geldiğinde bakıcıda olan oğlu Yusuf Kahraman'ın (4) eve getirilmediğini fark edince, bakıcılık yapan Cemile Kıratlı'nın (29) Güneykent Mahallesi'ndeki evine geldi.

Evde kimseye ulaşılamayınca haber verilen polis ekipleri, camı kırarak içeri girdiklerinde Cemile Kıratlı ve oğlu Abdurrahman Mert Kıratlı'nın (10) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yarı baygın şekilde bulunan 4 yaşındaki Yusuf ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yusuf Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, anne ve oğlun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.