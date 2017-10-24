T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anne ile oğlu, art arda kalp krizi geçirip öldü

GÖRELE (Giresun),(DHA)- GİRESUN'un Görele İlçesi'nde, 91 yaşındaki Fecir Kuran ile oğlu 65 yaşındaki Mustafa Kuran, birkaç dakika arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamlarını yitirdi

24 Ekim 2017 15:41

GÖRELE (Giresun),(DHA)- GİRESUN\'un Görele İlçesi\'nde, 91 yaşındaki Fecir Kuran ile oğlu 65 yaşındaki Mustafa Kuran, birkaç dakika arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamlarını yitirdi.
Görele\'nin Daylı Köyü\'nde oturan 5 çocuk annesi Fecir Kuran, bugün saat 06.45 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından, annesi ile bitişik evde oturan 5 çocuk babası Mustafa Kuran da dışarıya çıktığında annesini yerde yatarken görünce o da kalp krizi geçirip yere yığıldı. Köye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Fecir Kuran, Görele Devlet Hastanesi\'ne, Mustafa Kuran ise Tirebolu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak anne ve oğlu, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı dakikalar içinde hayatlarını kaybetti.
Anne ve oğlunun aynı anda kalp krizi geçirip hayatlarını kaybetmesi köyde büyük üzüntü yarattı. Fecir Kuran ile oğlu Mustafa Kuran\'ın cenazeleri, yarın köyde düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÖRELE GiresunDHA GİRESUN GöreleFecir KuranMustafa KuranGörele Daylı KöyüYakınlarınınKöyeFecir Kuran Görele Devlet Hastanesi Mustafa KuranTirebolu Devlet HastanesiAncakAnneFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24