Anne Hathaway, kadın haklarının güçlendirilmesi için Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi oldu

Birleşmiş Milletler, Oscar Ödüllü ABD'li oyuncu Anna Hathaway'in, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklarının güçlendirilmesi için küresel iyi niyet elçisi olarak atandığını duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre, kadınların yanı sıra kız çocuklarının hakları konusunda da mücadele edeceği belirtilen Hathaway, böyle bir göreve atanmaktan onur duyduğunu söyledi.

'Sefiller' (Les Miserables) filmindeki başarılı oyunculuğu ile Oscar ödülü kazanan Hathaway, aralarında 'Aşk Sarhoşu', 'Alis Harikalar Diyarında', 'Şeytan Marka Giyer', 'Kırmızı Başlıklı Kız', 'Gelinlerin Savaşı' gibi filmlerin de bulunduğu bir çok filmde rol aldı.