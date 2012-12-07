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Anne Hathaway: 'Sefiller' filmi için 13 gün yemek yemedim

Hathaway, 'Sefiller' filminin çekimlerine başlamadan önce altı kilo, film süresince de altı kilo verdiğini açıkladı

07 Aralık 2012 19:40

'Sefiller' (Les Misérables) filminin başrol oyuncusu Anne Hathaway (29), çekimler esnasında 12 kilo verdiğini açıkladı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Victor Hugo’nun ölümsüz eserinden ‘müzikal’ olarak uyarlanan ve Türkiye'de de 1 Mart'ta gösterime girmesi beklenen  ‘Sefiller’in oyuncuları The Hollywood Reporter’ın son sayısına toplu poz verdi.

Filmde ‘Fantine’ karakterini oynayan Hathaway, rolü için yaklaşık 12 kilo verdiğini belirtti. “13 gün yemek yemeyi bıraktım!” diyen oyuncu, çekimlere başlamadan önce altı kilo, film süresince de altı kilo verdiğini açıkladı.

Fotoğraf çekimlerinde Hugh Jackman, Russell Crowe, Eddie Redmayne, Samantha Barks, Amanda Seyfried ve filmin yönetmeni Tom Hooper da yer aldı.

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