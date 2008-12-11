Anne Güler'e veda

İstanbul Valisi Muammer Güler'in annesi Lütfiye Güler'in cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde dün vefat eden Lütfiye Güler (80) için Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, İstanbul Valisi Muammer Güler ve akrabaları ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Ankara Valisi Kemal Önal, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.



Kocatepe Camisi'ne gelişinde Vali Önal, Emniyet Müdürü Yılmaz ve

Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Gül ve

beraberindeki bakanlar, Vali Güler ve yakınlarına taziyede bulundu.

Cenaze töreni nedeniyle Kocatepe Camisi civarı trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Lütfiye Güler'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki defin sırasında, Vali Güler ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Valisi Önal da bulundu.