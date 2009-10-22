Anne gözetiminde tecavüz

İzmir'in Buca ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, cinsel istismar sırasında evde olan sanığın annesi hakkında, ''suça katıldığı'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan E.B. (21), cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen A.A, annesi Asuman A. ile avukatlar katıldı.

E.B, A.A. ile işlettiği internet kafede tanıştığını ve aralarında zamanla duygusal ilişki başladığını söyledi.

A.A'nın bazen okuldan kaçıp kendisiyle zaman geçirdiğini belirten E.B, şöyle konuştu: ''Bir gün sinemaya gidecekken vazgeçip bizim eve gittik. 2-3 saat oturduk. Televizyon izledik. Kendisine cinsel istismarda bulunmadım. A.A. daha sonra evine gitti. Okulun son günlerinde de okula gitmiyordu ve bize geliyordu. Bazen annem de evde oluyordu. Annem evde olduğunda odama geçiyorduk ama kapıyı açık bırakıyordum. Cinsel istismar suçunu işlemedim.''

Annenin ifadesi

Asuman A. ise olay günü kızının ''Özür dilerim sizi üzmek istemedim'' başlıklı defter kağıdına yazılmış mektubunu bulduğunu ve evden kaçtığını öğrendiğini söyledi.

Hemen yakınlarını arayıp polise başvurduğunu anlatan Asuman A, şöyle devam etti: ''Daha sonra kızımın sanıkla arkadaşlık yaptığını öğrendim. Kendisiyle bir parkta görüştük. Sanık, kızımla aralarında ilişki olmadığını, kendisinin oğlumun arkadaşı olduğunu söyledi. Akşam saat 21.00'de kızım hala eve dönmemişti. Tekrar sanığın evine gittik. Kendisine tekrar sordum. 'Yok' dedi. 'Odana bakabilir miyim?' dediğimde odasını gösterdi. Odasında bira şişeleri vardı. Şüphelendim, kendisine yalvardım ama kızımın nerede olduğunu söylemedi. Eve döndüğümde, kızım beni alkollü şekilde bekliyordu. Sabah olunca neler olduğunu sordum. Bana başından geçenleri anlattı. Sanıktan şikayetçiyim.''

Mağdur A.A.

Duruşmada, mağdur A.A'nın psikolog nezaretinde ifadesi alındı.

E.B. ile evlerinde kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini, ancak sanığın bir süre sonra aralarındaki ilişkiyi bitirmek için bahaneler ürettiğini, kendisinin ayrılmak istemediğini söyleyen A.A, şöyle devam etti: ''Bana, Burdur'a gideceğini, bir daha dönmeyeceğini, ancak doğum günüm nedeniyle benim için hazırlık yaptığını yazan bir mektup verdi. Ertesi gün evine gittim. Annesi de evdeydi. Sanığa evden 50 lira alıp kaçtığımı söyledim. Daha sonra E.B'ye telefon geldi ve dışarı çıktı. Evden ayrılınca annesi bana ailemden izin alıp almadığımı sordu. Ben de izin aldığımı söyledim. Sanık daha sonra elinde birayla geldi. Bana da içmeyi teklif etti, bir yudum içtim. Odasında ilişkiye girdik. Bu sırada annesi salonda oturuyordu. Lavaboya yüzümü yıkamak için gittiğim sırada annem gelip gitmiş. Daha sonra polisler geldi. Polisler gelince sanık bana tuvalete girmemi söyledi. Daha sonra eve döndüm. Sanıktan şikayetçiyim.'' Psikolog ise erken yaşta babasını kaybettiği belirtilen kızın içinde bulunduğu dönemin ruhsal karmaşası içinde istismara açık konuma geldiğini, mağdurun tam teşekkülü kuruma yönlendirilmesinin uygun olacağını bildirdi.

Mağdur A.A'nın avukatı Atilla Ertekin, sanık hakkında çocuğun cinsel istismarının yanı sıra 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektiren ''Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması'' suçundan dava açıldığını, ancak olayda 15 yıla kadar hapis cezasını öngören, kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakma suçunun oluştuğunu savundu.

Mahkeme heyeti, talebi yerinde bularak sanığa bu suçtan ek savunma hakkı tanıdı.

Ara karar

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, duruşmaya tanık olarak ifade vermek üzere çağrılan sanığın annesi Sevgi B. hakkında da suça katıldığı gerekçesiyle iddianame düzenlenmesi için dosyanın Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Sanığın ruh sağlığının olay nedeniyle bozulup bozulmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını da isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İzmir'in Buca ilçesinde Asuman A, polise başvurup kızının bulunmasını istemiş, kendisini polisin aradığını öğrenen A.A. evine dönmüştü.

A.A'nın, bir süre önce E.B. ile duygusal ilişki yaşadıklarını, E.B'nin kendisini evine davet ettiğini, burada ilişkiye girdiklerini, polisin kendisini aradığı gün de evine kendi isteğiyle gittiği E.E. ile birlikte olduklarını söylediği bildirilmişti.

Cumhuriyet Savcısı Emine Şahan Öğüş tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın Türk Ceza Kanunun 103/1-a, 2, 6, 43/1 ve 234/3 maddelerince 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti