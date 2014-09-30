'Anne Frank' sergisi Diyarbakır'da

Almanya'daki Yahudi soykırımının simgelerinden biri olan Anne Frank'ın yaşamı bir sergiyle anlatılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'ndaki sergide, 2. Dünya Savaşı ve Nazi döneminde ırkçı ayrımcılığa maruz kalarak yaşamını bir Nazi kampında yitiren Anne Frank'ın anılarını ve dönemin koşullarını konu alan eserler yer aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Sevinç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, insanlığın bu türden acılarla bir daha karşılaşmaması dileğinde bulundu.

‘Bütün medeniyetlerin yaşaması için mücadele edeceğiz’

Kalıcı barışın gelmesi için çabaladıklarını belirten Sevinç, şunları kaydetti:

"Özellikle halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı ve halkların bir ömür boyu yaşaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sadece Kürtler ve Türkler olarak değil, bölgemizde ve dünyamızdaki bütün medeniyetlerin yaşaması için de biz mücadelemize devam edeceğiz."

Öğretmen ve gençleri bu konuda eğitmeye çalışıyoruz

Sosyal Değişim Derneği Genel Sekreteri Levent Şensever ise sergide, Anne Frank'ın hikayesinden yola çıkılarak Nazi rejiminin gerçekleştirdiği soykırımın anlatıldığını söyledi. Şensever, serginin bir yıllık bir çalışma olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Ankara, İzmir ve bugün de Diyarbakır'da bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Diyarbakır artık çalışmamızın son durağı. Bunun dışında eğitim çalışmaları yapıyoruz. Öğretmen ve gençleri bu konuda eğitmeye çalışıyoruz. Bu çalışma önümüzdeki yıllarda da sürecek ama bu bir yıllık proje burada sona eriyor. Sivil toplum kuruluşları veya yerel yetkililerle işbirliği yapıyoruz. Burada da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bize büyük destek."

Konuşmaların ardından "Holokost Ayrımcılık ve İnsan Hakları" seminerine katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. Sergide, "Anne Frank-Kısa Bir Hayat" adlı belgesel izlettirildi. Serginin açılışına, Hollanda Büyükelçiliği Siyasi Bölüm Danışmanı Gobert W. Visser de katıldı.

Sergi, 19 Ekim'e kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.