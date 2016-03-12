'Anne Frank - Günümüz için bir tarih' sergisi başlıyor

'Anne Frank - Günümüz için bir tarih' sergisi yarın başlıyor. Serginin açılışında ‘Holokost, Hatırlama/Hafızalaştırma ve Eğitim’ konulu bir sunum gerçekleştirilecek.

Almanya’daki Yahudi Soykırımı’nın simgelerinden olan Frank için hazırlanan ve ücretsiz olan sergide Osman Kavala açılış konuşmasını yapacak ve “Anne Frank – Kısa bir Yaşam” adlı bir belgesel gösterimi yapılacak.

Sergi açılışının programı şöyle:

13.30 - “Anne Frank – Kısa bir Yaşam” adlı belgeselin gösterimi (İngilizce – Türkçe altyazılı)

14.00 - Anne Frank’ın hatıra defterinden okuma

14.05 - SEHAK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Levent Şensever’in sunumu

14.10 - Sayın Osman Kavala’nın açılış konuşması

14.15 - Hollanda İstanbul Başkonsolosu Sayın Robert Schuddeboom’un açılış konuşması

14.25 - Türk Musevileri Hahambaşılığı Müşaviri Sayın İzak Kolman’ın açılış konuşması

14.35 - Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) Türkiye Heyeti Başkan Yardımcısı Sayın Elif Çomoğlu Ülgen’in açılış konuşması

14.45 - Tarihçi ve eğitmen​ Sayın​ Pınar Dost-Niyego’nun sunumu: Holokost, Hatırlama/Hafızalaştırma ve Eğitim

15.30 - Kapanış ve kokteyl

Tarih ve saat: 13 Mart 2016, Pazar 13.30 – 16.00

Mekân: Cezayir Toplantı Salonu

Adres: Hayriye Cad. 12, Galatasaray, Beyoğlu – İstanbul



Anne Frank kimdir?

Anne Frank, 1929 yılında Alman şehri Frankfurt'da Musevi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Aile, 1933 yazında Amsterdam'a kaçtı. O yıl Hitler Almanya'da iktidara geldi ve Yahudileri ülke dışına sürme politikasını başlattı.

Frank ailesi, Amsterdam'ın Rivierenbuurt mahallesinde bir ev buldu. Anne, burada okula gitti ve Hollandaca öğrendi. Mayıs 1940'daki işgalden sonra Alman hükümeti, Yahudileri halkın geriye kalan kısmından ayırmak için bir takım kararlar aldı. Sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden zorla ayırılıp bir Yahudi okuluna gönderilmesi Anne için çok üzücü bir andı. Etnik kimliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, bütün Yahudilere sokakta Davut Yıldızı takma zorunluluğu getirildi. Sinema, kahvehane ya da tiyatro gibi kamuya açık yerlere 'Yahudilerin Girmesi Yasaktır' yazısı asılmaya başladı. Temmuz 1942 tarihinden itibaren Hollanda'daki Alman işgal kuvvetleri, Yahudileri Doğu Avrupa'ya nakletmek amacıyla büyük bir operasyon başlattı. Yahudi ailelere, doğuda çalışmak için valizlerini hazırlamaları yazılı olarak bildirildi. Evlerinden alınıp Drenthe bölgesindeki Westerbork'ta bulunan geçici kampa gitmek üzere trene dolduruldular ve oradan da Doğu Avrupa'daki ölüm kamplarına getirildiler. Hollanda'dan gönderilen 100.000'den fazla Yahudi erkek, kadın ve çocuk bu kamplarda öldürüldü. Toplamda yaklaşık altı milyon Avrupalı Yahudi öldürüldü.

Frank ailesi, Amsterdam Prinsengracht'taki baba Frank'ın şirketinin arkasında bulunan bir evde, 1942'de diğer dört kişiyle birlikte saklandılar. Anne, savaştan sonra tanındığı günlüğünü yazmaya burada başladı. Genç ve azimli bir kız olarak, daracık ve sıkıcı bir odada oturup deneyimlerini yazdı. İleriki dönemde -yeniden özgür olduğunda- yazar olmak istiyordu. İki yıl boyunca Frank ailesi Almanlardan saklanmayı başardı, ancak bir ihbardan sonra yakalandılar. Anne, 1945'te Bergen-Belsen'daki Alman toplama kampında 15 yaşındayken öldü. Ablası da aynı kampta öldü. Annesi, Auschwitz toplama kampında öldü. Babası Otto Frank, bu kampta hayatta kaldı ve Polonya'dan geri döndü.

Savaştan sonra Otto Frank, ailenin evde saklanmasına yardımcı olan Miep Gies'ten bir deste defter aldı. Bunlar kızı Anne Frank'ın günlükleriydi. Baba, bu defterleri birkaç yayınevine götürüp gösterdi. Günlükler, 1947'de 'Arka Ev' (Het Achterhuis) başlığıyla kitap olarak yayınlandı. Eser, 1955 yılında tiyatroya uyarlandıktan sonra dünya çapında ün kazandı. Tam da zamanında oldu, çünkü o tarihte ev hakkında yıkılma kararı alınmıştı. Tarihi önemi ortaya çıkınca evle ilgili yıkım kararı durduruldu.