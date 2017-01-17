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'Anne' dizisine hangi oyuncu katıldı?

Serhat Teoman, son olarak 'Kaçın Kurası' adlı diziyle ekrana gelmişti

17 Ocak 2017 17:33

Vahide Perçin ve Cansu Dere’nin başrolü paylaştığı ‘Anne’ dizisinin kadrosuna, son olarak ‘Kaçın Kurası’ adlı dizi projesiyle ekrana gelen oyuncu Serhat Teoman, son günlerin en popüler dizileri arasında yer alan Anne’nin ekibine katıldığını bizzat duyurdu.

Teoman, yıllardır oyunculuk sektöründe olmasına rağmen Kıvanç Tatlıtuğ ile Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı Kuzey Güney dizisindeki Burak Çatalcalı rolüyle tanınmıştı.

Serhat Teoman kimdir?

 

Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusu olan Serhat Teoman, 4 Haziran 1983’te İzmir’de doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun olan Serhat Teoman, Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yaptı ve 2000′li yılların başında TV sektörüne adım attı. Aynı zamanda Tiyatroda yapan genç oyuncu Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Burak Çatalcalı karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Serhat Teoman Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr.Sinan'ı canlandırdı ve en son Kaçın Kurası isimli dizide Barış karakterine hayat verdi. 

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