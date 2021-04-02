Anne Dilan Akpınar, oğlunu boğarak öldüren baba Hüseyin Ersezgin’in tahliyesine isyan etti: Gece evime gelip beni ve kızımı öldürebilir

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe’yi araç içerisinde ses yaptığı için boğarak öldüren ve suçunu itiraf eden baba Hüseyin Ersezgin, 1.5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu. Anne Melis Dilan Akpınar, Hüseyin Ersezgin’in her an kendisi ve 6.5 yaşındaki kızının öldürülebileceğini söyledi.

Tutuklanan ve akli dengesi yerinde olan, müebbet hapis cezası ile yargılanan baba Hüseyin Ersezgin’e mahkeme 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, cezası kesinleşene kadar da yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’e konuşan Akpınar, “Bu nasıl bir kanun, hukuk. Boğarak öldürüyor ve suçunu itiraf ediyor. 1.5 yıl sonra serbest bırakılıyor. Daha çocuğumun acısını hafifletmeden bir de bu karar çıktı. Ben onun mezarına gidip ne anlatacağım. Oğlumun yasını tutamadan böyle bir karar çıktı. Adalet istiyorum” diyerek sitem etti.

Hayatının tehlikede olduğunu da ifade eden anne Akpınar, “Devlet bana koruma kararı dahi vermedi. Bu kişi gece evime gelip beni ve kızımı öldürebilir. Tek varlığım olan kızımı benden alabilir. Bu karar bizi yıktı. Bana ve kızımın başına bir şey gelirse. Ölümümden devlet sorumludur” diye koruma istedi.